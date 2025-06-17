Выпечка может быть и вкусной, и полезной: делимся простым рецептом ватрушек для детей

Если вы следите за тем, чтобы ваш ребенок не употреблял слишком калорийную и сладкую выпечку, воспользуйтесь следующим рецептом ватрушек. В основе таких изделий творог, который прекрасно сочетается с сочной сезонной вишней.

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Идея приготовления полезных творожных ватрушек для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. В составе минимум муки и подсластителей.

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт.

рисовая мука – 70 г

подсластитель (у меня стевия) – по вкусу

густой йогурт – 130 г

вишня (замороженная или свежая) – 100 г

Способ приготовления:

1. Творог, яйцо, муку и стевию хорошо перемешать до однородной массы.

2. Поделить на 4 части.

3. Сформировать круглые основы.

4. В каждой сделать углубление.

5. Положить ложку йогурта и ягоды вишни.

6. Сверху добавить немного подсластителя.

7. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов в духовке или аэрогриле.

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