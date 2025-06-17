Выпечка может быть и вкусной, и полезной: делимся простым рецептом ватрушек для детей
Если вы следите за тем, чтобы ваш ребенок не употреблял слишком калорийную и сладкую выпечку, воспользуйтесь следующим рецептом ватрушек. В основе таких изделий творог, который прекрасно сочетается с сочной сезонной вишней.
Идея приготовления полезных творожных ватрушек для детей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. В составе минимум муки и подсластителей.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйца – 1 шт.
- рисовая мука – 70 г
- подсластитель (у меня стевия) – по вкусу
- густой йогурт – 130 г
- вишня (замороженная или свежая) – 100 г
Способ приготовления:
1. Творог, яйцо, муку и стевию хорошо перемешать до однородной массы.
2. Поделить на 4 части.
3. Сформировать круглые основы.
4. В каждой сделать углубление.
5. Положить ложку йогурта и ягоды вишни.
6. Сверху добавить немного подсластителя.
7. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов в духовке или аэрогриле.
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