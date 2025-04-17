"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

Екатерина Ягович
Моя столовая
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'Яйца дракона': как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

Дети всегда ожидают чего-то особенного и интересного на Пасху. Оригинальным вариантом такого атрибута будут "Яйца дракона". Для того, чтобы достичь задуманного окраса, вам понадобятся куркума и каркаде.

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Как покрасить "Яйца дракона" на Пасху для детей рассказала фудблогер Алина Агаркова (aharkova alina) в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.

"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

Что понадобится:

  • яйца
  • каркаде
  • куркума
  • столовая ложка уксуса

Что нужно сделать:

"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

1. Каркаде с куркумой залить водой.

2. Довести до кипения.

"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

3. Добавить ложку уксуса.

4. Хорошо перемешать.

"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

5. Интенсивность цвета зависит от того, как долго вы держите яйца в воде. Можно достать сразу после отварки, можно подержать еще в воде.

6. Дождаться, пока яйца высохнут.

"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

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