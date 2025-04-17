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"Яйца дракона": как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии
Дети всегда ожидают чего-то особенного и интересного на Пасху. Оригинальным вариантом такого атрибута будут "Яйца дракона". Для того, чтобы достичь задуманного окраса, вам понадобятся куркума и каркаде.
Как покрасить "Яйца дракона" на Пасху для детей рассказала фудблогер Алина Агаркова (aharkova alina) в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.
Что понадобится:
- яйца
- каркаде
- куркума
- столовая ложка уксуса
Что нужно сделать:
1. Каркаде с куркумой залить водой.
2. Довести до кипения.
3. Добавить ложку уксуса.
4. Хорошо перемешать.
5. Интенсивность цвета зависит от того, как долго вы держите яйца в воде. Можно достать сразу после отварки, можно подержать еще в воде.
6. Дождаться, пока яйца высохнут.
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