'Яйца дракона': как оригинально покрасить пасхальные яйца для детей без химии

Дети всегда ожидают чего-то особенного и интересного на Пасху. Оригинальным вариантом такого атрибута будут "Яйца дракона". Для того, чтобы достичь задуманного окраса, вам понадобятся куркума и каркаде.

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Как покрасить "Яйца дракона" на Пасху для детей рассказала фудблогер Алина Агаркова (aharkova alina) в Instagram. Вы справитесь за считанные минуты.

Что понадобится:

яйца

каркаде

куркума

столовая ложка уксуса

Что нужно сделать:

1. Каркаде с куркумой залить водой.

2. Довести до кипения.

3. Добавить ложку уксуса.

4. Хорошо перемешать.

5. Интенсивность цвета зависит от того, как долго вы держите яйца в воде. Можно достать сразу после отварки, можно подержать еще в воде.

6. Дождаться, пока яйца высохнут.

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