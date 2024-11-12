Заготовка, которую должна держать в холодильнике каждая мама: как приготовить фрикадельки для заморозки

Для того, чтобы быстро приготовить питательную и сытную пищу для ребенка, заморозьте домашние фрикадельки. Вы точно будете уверены в качестве такой заготовки. К тому же, это очень удобно и значительно экономит время.

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Идея приготовления замороженной заготовки фрикаделек для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (moireceptuforeva) в Instagram. Можно просто добавить в суп или протушить вместе с морковью и луком.

Ингредиенты:

фарш – 0,5 кг.

лук – 1 средний

крупа (кукурузная, пшеничная, манная, семолина) – 5 ст.л.

сырая морковь

Способ приготовления:

1. В фарш помолоть или очень мелко порезать/натереть лук.

2. Добавить крупу. Не солить. Хорошо размешать.

3. Скатить шарики.

4. Выложить на тарелку, застеленную пергаментом и заморозить.

5. Замороженные переложить в пакет.

6. В суп можно добавлять замороженные (будут дольше вариться) или размороженные.

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