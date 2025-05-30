Жареные бананы в тесте: делимся простым рецептом перекуса для ребенка
Приготовить вкусный перекус для ребенка можно из обычных бананов. У вас получится не просто десерт, а полноценное блюдо, которое точно понравится малышам. Для него вам понадобится минимум времени и ингредиентов.
Идея приготовления вкусного и бюджетного перекуса из банана для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Можно подавать со свежими фруктами и разнообразными топингами.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- греческий йогурт – 2 ст.л.
- цельнозерновая мука
- банан
Способ приготовления:
1. Разбиваем яйцо в умывальник.
2. Добавляем 2 ст.л. греческого йогурта.
3. Добавляем 1 ст.л. цельнозерновой муки.
4. Нарезаем банан кольцами.
5. Погружаем в тесто.
6. Хорошо обваливаем и осторожно выкладываем вилкой на сковородку.
7. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета теста.
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