Значительно лучше магазинных: из чего приготовить полезные и безопасные конфеты для детей
Конфеты с орехами, шоколадом и карамелью всегда первыми разлетаются с полок, потому что их очень любят детки. Но родители часто ограничат малышей в употреблении такой пищи, потому что там очень много сахара и красителей. Лучшим решением в этой ситуации будет приготовить вкусные домашние конфеты из полезных и безопасных компонентов.
Идея приготовления полезных конфет из фиников для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Ничего жарить или выпекать не придется.
Ингредиенты:
- финики
- арахисовая паста
- растопленный шоколад
- орешки
Способ приготовления:
1. Возьмите финики.
2. Разрежьте и извлеките косточку.
3. Выложите финики на пергамент.
4. Накройте пленкой.
5. Разровняйте каждый финик стаканом.
6. Снять пленку.
7. На каждый финик выложить немного арахисовой пасты.
8. Полить растопленным шоколадом и посыпать орешками.
9. Поставить в холодильник на два часа.
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