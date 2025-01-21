Значительно лучше магазинных: из чего приготовить полезные и безопасные конфеты для детей

Конфеты с орехами, шоколадом и карамелью всегда первыми разлетаются с полок, потому что их очень любят детки. Но родители часто ограничат малышей в употреблении такой пищи, потому что там очень много сахара и красителей. Лучшим решением в этой ситуации будет приготовить вкусные домашние конфеты из полезных и безопасных компонентов.

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Идея приготовления полезных конфет из фиников для детей опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Ничего жарить или выпекать не придется.

Ингредиенты:

финики

арахисовая паста

растопленный шоколад

орешки

Способ приготовления:

1. Возьмите финики.

2. Разрежьте и извлеките косточку.

3. Выложите финики на пергамент.

4. Накройте пленкой.

5. Разровняйте каждый финик стаканом.

6. Снять пленку.

7. На каждый финик выложить немного арахисовой пасты.

8. Полить растопленным шоколадом и посыпать орешками.

9. Поставить в холодильник на два часа.

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