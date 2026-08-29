Может ли человек притягивать металлические предметы? Объяснение физика, которое вас разочарует

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,4 т.
Иллюстративное изображение. Учитель физики объяснил, может ли человек притягивать металлические предметы
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Человек не может притягивать металлические предметы к телу. Несмотря на то, что у него есть магнитное поле, оно слишком слабое, чтобы подобные явления имели место.

Распространенную теорию опроверг популярный учитель физики Руслан Цыганков. Он подчеркнул, что сделать это невозможно, и продемонстрировал это на собственном примере. В частности, педагог отметил, что магниты должны притягиваться друг к другу даже через небольшое препятствие, например бумагу. Однако если взять настоящие магниты, подобная реакция произойдет, тогда как при прикладывании скрепки к лбу через бумагу ничего не происходит.

"Люди говорят, что у них лоб обладает магнитными свойствами и таким образом намагничивает металлические предметы. Берём монету, пробуем – ничего не получается, хотя магниты через бумагу должны притягиваться друг к другу. Беру настоящие магниты – они притягиваются. Мы можем сделать вывод, что наш лоб не обладает магнитными свойствами. Прикол в том, что у человека есть магнитное поле, но оно слишком слабое, чтобы притягивать металлические предметы, которые действительно может удерживать", – пояснил учитель.

Он рассказывает, что когда мы прикрепляем скрепку, она пытается упасть вниз под действием силы тяжести. Однако скрепка находится на поверхности, а между телами возникает еще сила трения, которая действует в обратную сторону.

Может ли ложка держаться на лбу

"Поскольку у нас сила притяжения направлена вниз, сила трения пытается удерживать нашу скрепку вверх", – добавляет педагог.

Цыганков отмечает, что на поверхности нашей кожи всегда находится тонкая пленка из липидов и пота, что является физиологическим явлением. Эта пленка действует как клей, создавая капиллярное притяжение между металлом и кожей.

"То есть здесь нет никакой магии, и мы не способны притягивать металлические предметы", – резюмирует учитель физики.

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