Может ли студент получать два высших образования одновременно

Украинские студенты могут получать два высших образования одновременно. При этом обучение по нескольким образовательным программам может происходить как в одном вузе, так и в нескольких разных. Одна из выбранных специальностей может происходить на бюджетной форме.

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Одновременное обучение для получения различных специальностей называется параллельным. Законодательство не имеет запрета на обучение на двух специальностях на дневной форме, сообщает Освіта.ua.

Однако студенты должны взвешивать свои возможности, ведь дневная форма предусматривает физическое присутствие на лекциях и семинарах. В то же время, соискатели образования могут комбинировать различные формы - дневную и заочную.

Некоторые вузы могут устанавливать ограничения для поступления для получения второго высшего образования. Например, возможность поступления только при условии, что студент уже получает такую же или более высокую степень не менее одного года и выполняет в полном объеме индивидуальный учебный план.

Чтобы облегчить процесс параллельного обучения, оптимальным вариантом может быть поступление на факультеты по смежным специальностям. В таком случае некоторые дисциплины будут совпадать, и результаты экзамена в одном университете можно будет перезачислять в другом.

Перезачет также возможен и в ситуации, когда студент учится не на смежных специальностях. Например, если у студента совпадают дисциплины или определенные модули, их тоже можно перезачислить, обратившись в деканат второго заведения.

Высшие учебные заведения, которые проводят дополнительный набор, самостоятельно определяют сроки дополнительных сессий (волн) подачи документов для абитуриентов, желающих поступить на контракт, в том числе и для получения второго высшего образования.

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, дополнительный набор студентов-контрактников может длиться с 1 сентября до 20 октября. Именно в этот период абитуриенты смогут подавать заявления для получения еще одного высшего образования.

Узнать о том, проводит ли определенное учебное заведение дополнительный набор на выбранную студентом для второго образования специальность можно, просмотрев конкурсные предложения вуза. Там же абитуриент может узнать и о датах приема заявлений в электронном кабинете в случае объявления дополнительного набора вузом.

Одновременно учиться на бюджете по двум направлениям запрещено.

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