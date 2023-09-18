Как реагировать родителям, если учитель выгоняет ученика с урока: объясняют юристы

Нередко в школах Украины могут возникать ситуации, когда учитель выгоняет ученика из класса или заставляет стоять в течение урока за плохое поведение. Как школьники, так и их родители должны знать, как правильно реагировать в таких случаях.

У каждого ученика есть свои права, в частности, на уважение, безопасность и достоинство, рассказала адвокат и кандидат юридических наук, Анна Даниэль РБК-Украина. Она отметила, что каждый ученик должен иметь равные возможности получать качественное образование и избегать каких-либо ограничений или дискриминации в школе.

В частности, согласно статье 53 Конституции Украины каждый человек имеет право на образование. Также статья 7 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" закрепляет запрет дискриминации в сфере общего среднего образования.

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Адвокат отметила – ограничение участия детей в учебе недопустимо. В частности, второй частью статьи 54 Закона Украины "Об образовании" устанавливаются следующие обязанности для учителей:

Поддерживать развитие способностей детей и способствовать формированию навыков здорового образа жизни, а также заботиться об их физическом и психическом здоровье.

Уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учащихся.

Своим личным примером поддерживать уважение к морали и общественным ценностям, в частности, правде, справедливости, патриотизму и трудолюбию.

Защищать детей от любых форм физического и психологического насилия, а также унижения чести и достоинства во время образовательного процесса.

Уведомлять руководство школы о фактах буллинга, касающихся учащихся, педагогов или научных работников.

Эти обязанности учителей направлены на создание благоприятной среды для обучения и развития учащихся и обеспечение их физического и психологического благополучия.

По словам адвоката Марины Семеновой, когда учитель выгоняет ребенка из класса – такие действия содержат признаки буллинга.

"В таком случае можно утверждать, что если учитель выгоняет ребенка из класса он совершает деятельность, которая заключается в психологическом (иногда даже физическом) насилии в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, в результате чего может быть причинен вред психическому или физическому здоровью такого лица", – отметила эксперт по защите прав.

Учитель, совершающий действия, включающие жестокое обращение с учеником, дискриминацию или унижение его чести и достоинства, может быть привлечен к административной ответственности согласно кодексу Украины об административных правонарушениях.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15 августа 2023 г. № 867 "О реализации экспериментального проекта", жестокое обращение с учеником, дискриминация по любому признаку и унижение его чести и достоинства считаются негативными явлениями в образовательной среде.

Согласно статье 173-4 КУоАП, лица, которые нарушают эти требования и осуществляют жестокое обращение или дискриминацию в отношении учащихся, могут быть привлечены к административной ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Ривненской области разгорелся скандал из-за избиения учителем ученика.

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