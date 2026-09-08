Недавно я писал, что педагоги – пожалуй, самые креативные представители всех профессий. А сегодня хочу попробовать показать другую сторону "управленческой педагогической медали".

Начало учебного года – самый напряженный и ответственный период не только для тех, кто непосредственно работает с учениками, слушателями и студентами. Таким он является и для менеджеров в сфере образования, ведь он требует четкой и слаженной подготовки и принятия большого количества управленческих решений. Это и разработка образовательных программ и учебных планов, и издание приказов, и подготовка решений педагогических советов, а также целый ряд других нормативно-распорядительных документов. Все это требует знаний, умений, навыков, опыта и, конечно, очень много времени. Поэтому к этому периоду необходимо готовиться заранее: иметь основательную теоретическую подготовку и владеть методиками принятия управленческих решений.

Существенной помощью может стать и обмен практическим опытом с коллегами. Опытные управленцы учатся всю жизнь, углубляя свои знания и накапливая новый собственный опыт. Но есть и такие, кто считает, что вся эта бюрократия нужна только проверяющим, а механизм учреждения может работать и без нее. Или убеждены, что качество таких документов не влияет на успешность и эффективность управленческих процессов.

И здесь на помощь приходят "помощники", предлагающие готовые шаблоны управленческих решений: образовательные программы, решения педсоветов, приказы и т. п. Все на любой вкус и запрос: нужное или не очень, актуальное или такое, что уже давно утратило свою необходимость. Еще и электронные версии прилагают. Остается лишь вставить название учреждения и фамилии исполнителей – и, казалось бы, "образовательный автомобиль" тронулся с места.

Но не тут-то было. Это все равно что залить в дизельный двигатель бензин, пусть даже премиум-класса: завести его, возможно, и удастся, но движение будет недолгим, а устранение последствий – очень дорогостоящим. На самом деле я не против таких "коз". На них можно учиться, тренироваться, приобретать опыт. Но управленческие решения для учреждения должны быть собственными, хорошо отработанными, продуманными, четкими и конкретными. И только тогда "двигатель" образовательного учреждения будет работать ровно, долго и, главное, результативно.

Просматривая такие "бизнес-управленческие предложения", сталкиваешься с тем, что они содержат ссылки на нормативные документы, которые уже утратили силу. На первый взгляд, всё написано в соответствии с действующими требованиями, но при этом не учтены особенности функционирования именно учебных заведений. Даже если они и учтены, такие документы не могут быть актуальными для всех учебных заведений, ведь не учитывают их уникальные особенности.

В одной из групп в Facebook предлагают приобрести годовой план работы учебного заведения на 2026–2027 учебный год, стратегию развития заведения до 2031 года, план воспитательной работы и план работы ученического самоуправления, а также план работы психолога и социального педагога. Просто удивляюсь: как такие готовые документы могут соответствовать особенностям учебных заведений, которые их будут покупать? Ведь подобные шаблоны требуют детальной и глубокой доработки. Поэтому в большинстве случаев проще создать новый собственный документ, чем бесконечно редактировать готовый шаблон. Да и стоят такие документы не так уж и дешево. И что самое интересное – у этих предложений есть свои клиенты.

Количество сообщений с просьбами приобрести "готовые управленческие решения" – несколько сотен.

Поэтому, коллеги-управленцы, взвешивайте все за и против, работайте над собственным управленческим самосовершенствованием и принимайте собственные взвешенные и действенные управленческие решения.

Ведь, на самом деле, "козам" не место в учебных заведениях.