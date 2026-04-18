Можно передвинуть только 1 спичку: головоломка

Головоломки со спичками остаются популярными именно потому, что заставляют смотреть на привычные цифры и знаки по-новому. Здесь недостаточно просто быстро посчитать – нужно еще и заметить, как даже одно маленькое движение может полностью изменить пример. Смотрите изображение ниже.

Перед вами головоломка, в которой нужно передвинуть только одну спичку, чтобы неправильное уравнение стало правильным. Попробуйте справиться как можно быстрее.

Такие задания хорошо тренируют внимательность, логику и способность искать нестандартные решения. Именно поэтому они так часто становятся вирусными в соцсетях: условие простое, но ответ не всегда лежит на поверхности.

В этом случае нужно не добавить новую спичку и не убрать лишнюю, а именно передвинуть одну. Многие сначала зацикливаются на цифрах, хотя ключ к разгадке скрывается не только в них.

Попробуйте еще раз внимательно посмотреть на пример 10 + 10 = 8. Можно ли изменить один из символов так, чтобы уравнение стало правильным? Иногда ответ находится быстрее, если смотреть не только на числа, но и на математический знак.

Ответ

Нужно передвинуть одну спичку так, чтобы знак плюс превратился в минус, а первое число 10 стало 18. Тогда неправильная запись превратится в правильное уравнение:

18 – 10 = 8

