Алина Милсент
Моя Школа
372
Мужчина приближается или убегает? Простой тест раскроет тип вашего мышления

Тесты на определение личности обещают быстро и просто раскрыть черты характера, стиль мышления и поведенческие особенности. Они пытаются объяснить, как человек воспринимает мир, принимает решения и взаимодействует с другими. Тесты используют визуальные образы или ассоциации, предлагая быструю интерпретацию первого впечатления. Смотрите изображение ниже. 

Недавно в сети появился тест, которым поделилась Марина Винберг, эксперт по нейролечению и антистрессовым практикам. Первичное восприятие картинки может свидетельствовать о доминантном стиле мышления.

Если вы видите мужчину, который бежит к вам

Это, по интерпретации автора, указывает на более "мужской" тип мышления. Такие люди склонны действовать практично и ориентироваться на результат.

Их подход к жизни основывается на логике, анализе фактов и рациональных решениях. Они хорошо сосредотачиваются на одной задаче и быстро обучаются, если тема вызывает интерес. В то же время многозадачность может быть сложнее – приоритетом является фокус и четкая цель.

Если вы видите мужчину, который убегает от вас

Это трактуют как более "женский" стиль мышления. Такие люди чаще полагаются на интуицию, эмоции и внутренние ощущения.

Они хорошо ориентируются в многозадачности, любят порядок и структуру, умеют планировать и организовывать. Для них характерна развитая память и открытость в общении с близкими. Хотя эмоции иногда преобладают над логикой, общий подход к жизни остается уравновешенным.

Важно помнить, что этот тест не имеет научного подтверждения и создан скорее для саморефлексии и развлечения. Он не может полноценно описать личность или заменить психологическую диагностику.

Психологиятестыоптическая иллюзия