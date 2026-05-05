'Музичний' или 'музикальний'? Как сказать на украинском и какая между ними разница

Украинский язык содержит паронимы – слова похожие по звучанию и написанию, которые отличаются по значению. И они могут сбивать с толку даже опытных говорящих. Именно поэтому учительница словесности из Харькова, финалистка конкурса Global Teacher Prize Ukraine-2021 Юлия Должанская решила помочь разобраться с прилагательными-паронимами "музичний" и "музикальний".

В своем Instagram-блоге она выложила ролик, в котором объяснила: несмотря на сходство, эти слова имеют разное значение, употребляются в разных контекстах и не могут быть взаимозаменяемыми. Правильный выбор прилагательного зависит от того, о чем именно идет речь в тексте.

"Музичний" – это тот, который касается музыки как вида искусства: музичний інструмент, музична вікторина. А "музыкальний" – это склонный к музыке: музикальний слух, музикальний голос", – отметила педагог.

Еще более точное объяснение находим в работе филолога Бориса Антоненко-Давидовича "Как мы говорим". По его словам, "музичний" означает "принадлежащий музыке", "связанный с музыкой, используемый для музыки". А "музыкальный" он рекомендует толковать как "склонный к музыке, способный в музыке". Юлия Должанская привела здесь такой понятный пример: "У мене немає музикального слуху, але я ходила в музичну школу і грала на музичних інструментах".

