На Буковине школьники учатся в корпусе, который не сдали в эксплуатацию: подрядчик решил пожалеть. Видео

В селе Каменка недалеко от Черновцов дети учатся в новом корпусе школы – но незаконно. Подрядчик до сих пор не сдал здание в эксплуатацию.

Однако проводить занятия там разрешил. Учителя не уверены на 100%, что в здании безопасно, сообщает Суспільне.

Дети учатся в новом корпусе уже больше месяца – еще с середины сентября. До этого занимались в здании сельсовета.

Еще один корпус построили, потому что мест на всех детей не хватало. Школа рассчитана на 700 учеников, а в селе их – 1200. В этом же здании, согласно проекту, будет садик на 100 детей.

Видео дня

"Застройщик нам позволил заходить в школу. Все полностью готово к обучению", – пояснила директор школы Светлана Трифан. Впрочем, признала, что не разбирается в строительстве.

Строительство нового корпуса завершили в 2020 году. Но подрядчик до сих пор сдал корпус в эксплуатацию. Как рассказал директор фирмы-застройщицы Василий Бичер, им задолжали более 8 млн грн.

"Мне сказали, что примерно до конца октября будет проведен полный расчет. Но параллельно готовятся все документы на сдачу в эксплуатацию. Они пока привыкают, осваивают новую школу. Но пока еще не полностью перешли. Мне жалко стало тех детишек", – пояснил подрядчик свою позицию.

Но если здание официально не ввели в эксплуатацию, согласно законодательству, использовать его нельзя, – говорит председатель местной организации Национального союза архитекторов Ярослав Бойко.

"Я не могу сказать, что нет никакого риска, если корпус не сдан в эксплуатацию", – подчеркнул Бойко.

И отметил, что если кому-то что-то упадет на голову, ответственность будет нести именно подрядчик, который пустил в здание на учебу. Потому что, по закону, до сдачи в эксплуатацию на стройке имеют право находиться только представители застройщика.

Учительница Оксана Щебань призналась, что у нее нет 100% уверенности в безопасности не сданного в эксплуатацию корпуса.

"Не могу сказать, что мы полностью уверены, что все хорошо. Нам сказали, что мы можем заходить. Мы были рады, потому что учились через день", – призналась учительница Оксана Щебань.

Заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Богдан Ковалюк заверил, что с подрядчиком рассчитаются, но не до конца октября – а в ноябре. Подрядчик сдаст новый корпус в эксплуатацию только после того, как ему выплатят весь долг. И только тогда обучение в новом корпусе будет и законным, и безопасным.

Новый корпус школы в Каменском построили по президентской программе "Большая стройка". Стоимость работ составила более 57 млн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в школе №162 Киева на стенах грибок и трещины. В одном классе есть даже огромная дыра, которая выходит прямо в бассейн, и детям приходится дышать хлором. Еще в заведении сломанные туалеты и вместо панелей в потолке – дыры. Родители не раз жаловались, но в администрации школы говорят, что нет денег на ремонт.