На Черниговщине пришлось закрыть школу из-за невакцинированных работников: без прививки даже директор

В Сновске Черниговской области пришлось закрыть начальную школу из-за большого количества невакцинированных от COVID-19 работников – таких в заведении почти 80%. Среди них даже директор школы.

Около 300 учеников пришлось отравить на вынужденные каникулы. Пока речь идет о трех днях, – сообщает "Суспільне".

В Сновской начальной школе из-за отсутствия или уклонения от прививки против коронавируса отстранили 61 работника из 78 – а это почти 80%. Без прививки даже директор заведения.

В заведении обучают около 300 детей – дошкольники и учащиеся 1-4 классов. И все они с 10 ноября вынуждены сидеть дома – школу отправили на вынужденные каникулы. Пока речь идет о трех днях.

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Учительница начальных классов Алла Барлыга говорит, что работники школы не против вакцинации как таковой – но против принуждения к ней. Введение обязательной вакцинации от COVID-19 они считают нарушением их права.

"Везде наши права просто попирают. Нами хотят помыкать, будто какими-то безвольными и совсем недумающими людьми", – уверена Алла Барлыга.

Начальник управления образования Сновского горсовета Елена Коваленко сообщила, что работников школы, которые вакцинировались или получили справку о противопоказаниях – всего 17.

"С 8 числа вступил в силу приказ Минздрава, в котором есть ограничения для должностных лиц. Для педагогов об обязательной профилактической прививке. К сожалению. Он есть это приказ, он прошел Министерство юстиции, то есть все фазы законодательства. Он является законодательным актом Украины, который, к сожалению, должностные лица должны выполнять, – сказала чиновница.

Однако, говорит воспитательница Наталья Луданик, работать вышли все – кроме директора Андрея Мельника.

"Если бы мы не вышли на работу, мы нарушили бы трудовой договор, который у нас есть. У нас приказов ни у кого нет, поэтому мы даже не можем обратиться в суд, потому что у нас нет оснований на это", – пояснила воспитательница.

Сам директор школы говорит, что приказ об отстранении невакцинированных работников выдал. Но ознакомить с ним под подпись смог только часть работников. А 9 ноября дособирать подписи не смог, потому что сам отстранен от работы.

"Я же не могу заходить на урок и говорить: "Так, учительница, останавливай урок, подписывайся мне под приказом и уходи отсюда". Это же ненормально?", – пояснил Андрей Мельник.

По словам учительницы Аллы Барлыги, по состоянию на 16:00 9 ноября назначили исполняющего обязанности директора. Однако копии приказов об отстранении работники все равно не получили. А как только получат, готовятся идти в суд.

Между тем в управлении образования Сосновского горсовета говорят, что через три дня вынужденных каникул надеются – работники школы изменят свое мнение и сделают прививку против COVID-19. Если нет, то вместо них к работе привлекут работников других заведений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Одессе из - за нежелания или уклонения от прививки против COVID-19 отстранят 5% работников школ. Большинство из них – это технические работники. По состоянию на 8 ноября, Департамент образования и науки горсовета еще не получал жалоб по отстранению, но ожидает их.

В Хмельницком восемь невакцинированных от COVID-19 работников школы №12 готовы идти в суд из-за своего отстранения. Они настаивают, что вакцинация должна быть добровольной.