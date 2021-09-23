На Черниговщине в гимназии обвалился потолок: детей спасла перемена. Фото
В Новгород-Северском Черниговской области в одном из классов гимназии №1 им. Б.Майстренко обвалился потолок. Это произошло на перемене, и в помещении никого не было – только поэтому никто не пострадал.
О ЧП сообщается на странице Новгород-Северской городской территориальной громады в Facebook. Выяснилось, что это был третий раз, когда в гимназии обвалился потолок (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Инцидент произошел вчера, 22 сентября. Потолок частично обвалился в кабинете №13. Это произошло во время перемены, и из класса все вышли.
По словам начальника образования, молодежи и спорта горсовета Новгород-Северского Татьяны Ковальчук, о проблемах с потолком администрация гимназии не сообщала. Но были ходатайства о капитальном ремонте пола в некоторых классах.
"В отделе образования срочно была создана комиссия, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка", – говорится в сообщении на странице общины в Facebook.
И хотя о проблемах администрация не сообщала, оказалось, что это уже третий случай обвала потолка в гимназии. Это выяснили благодаря актам проверок состояния здания технической комиссии гимназии.
Здание гимназии №1 в Новгород-Северском закончили строить в 1912 году. Там располагалась женская гимназия. Здание является памятником истории и монументального искусства и внесено в Реестр вновь выявленных объектов культурного наследия Черниговской области.
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