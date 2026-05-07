На какой из картинок – не семья? Психологический тест

На наше здоровье влияет множество факторов, и отношения с близкими – один из самых главных. Мы настолько ориентированы на общение с людьми, что часто можем определить, в каких отношениях находятся другие, просто взглянув на них. Смотрите изображение ниже.

Эта особенность легла в основу теста, который может немножко больше рассказать о вашей личности. The Minds Journal предлагает вам взглянуть на картинку с заданием и определить, какая из трех групп людей, изображенных на ней, не является семьей. Этот тест может немножко больше подсказать о том, на какие ценности вы больше всего ориентируетесь в отношениях. Не воспринимайте его результаты за догму – подобные тесты являются лишь поверхностным инструментом самопознания, однако могут рассказать вам кое-что новое о себе.

Итак, если вы хотите проверить себя, внимательно посмотрите на картинку и подумайте, какая из трех групп здесь – не семья. А дальше переходите к толкованию.

Если ваш выбор – №1

Похоже, вы не слишком ориентированы на семейные ценности и обычно ставите на первое место друзей и коллег. Вероятно, вы выбрали эту картинку, потому что вам показалось, что отец здесь абсолютно равнодушен к ребенку и матери. Или же вы подумали, что мать пытается защитить малыша и держит его подальше от безответственного папы. Хотя вы и определили эту семью как "ненастоящую", на самом деле она вполне реальна: просто на рисунке изображена любящая мать, которая оберегает ребенка от равнодушного отца.

Ваш выбор намекает на то, что вы могли вырасти без сильного родительского плеча. В то же время такая трактовка выдает в вас очень заботливого человека. Вы искренне стремитесь делать жизнь других лучше и получаете от этого удовольствие. Возможно, у вас нет четкого представления о том, что такое идеальная семья, но ваш сильный внутренний инстинкт подталкивает вас защищать других от той боли, которую когда-то пришлось пережить вам самим.

Если ваш выбор – №2

Вы – человек семейный, для которого близкие являются самым ценным сокровищем на свете. Скорее всего вы определили эту семью как "ненастоящую", потому что взрослые на рисунке слишком зациклены на себе. И мать, и отец игнорируют ребенка и даже не держатся за руки.

Такая интерпретация свидетельствует о том, что для вас семья всегда должна быть на первом месте. Те, кто умеет ставить потребности семьи выше собственных эгоистических желаний, обычно строят крепкие и долговечные отношения. Вы производите впечатление человека, который больше всего хочет видеть своих близких счастливыми, поэтому всегда вкладываете силы в создание доверия и сохранение тепла.

Если ваш выбор – №3

Вполне вероятно, что вы пережили травматическое детство или выросли в неблагополучной (дисфункциональной) семье. Дело в том, что семья под номером 3 – это как раз пример счастливой и любящей семьи. На рисунке видно заботливых родителей и крепкую связь с ребенком. Поверить в то, что они "ненастоящие", крайне трудно.

Ваш выбор может указывать на склонность к негативному мышлению, определенные психологические трудности и глубокое недоверие к миру. Такое восприятие часто является следствием ошибок воспитания и сложных отношений с родителями с раннего возраста. Возможно, в детстве вы сталкивались с агрессией, насилием или разводом родителей, из-за чего у вас просто не сформировалось здоровое понимание того, как выглядит счастливая семья. К счастью, работа над собой и выработка правильных установок способны исправить это.

