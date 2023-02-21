Риск ракетных атак 22-24 февраля: как будут работать учебные заведения Киева и области

В Киеве и Киевской области 22-24 февраля учебные заведения региона будут работать дистанционно. Такое решение обусловлено вероятной усиленной угрозой вражеских обстрелов со стороны страны-террориста РФ в связи с годовщиной вторжения в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Граждан призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

"22-24 февраля учебные заведения Киевщины будут работать дистанционно. Такие рекомендации были приняты во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области. Решение обусловлено вероятной усиленной угрозой вражеских обстрелов и возможными провокациями в связи с годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Цель – сохранить здоровье и жизнь детей и педагогов", – подчеркнули в Киевской ОВА.

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В пресс-службе КОВА добавили, что это решение касается всех образовательных учреждений любых форм собственности. Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что столичные школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате обучения

"Именно в таком режиме 404 школы Киева работают с начала учебного года. Дистанционное обучение в школах организовано как параллельный процесс, поэтому в любой день родители могут принять решение оставить ребенка дома и подключить его к обучению онлайн", - добавили в КГГА.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может в ближайшее время совершить несколько волн ракетных атак на Украину. В частности, риск массированных ракетных ударов высок 23 и 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед годовщиной широкомасштабной войны в Украине Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендацию учебным заведениям перейти на дистанционное обучение. Такие меры будут приняты для сохранения жизни и здоровья детей из-за угрозы российских обстрелов.

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