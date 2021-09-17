На Киевщине закроют школы, где не будет 80% вакцинированного персонала

В Киевской области намерены закрыть все школы, в которых будет мало вакцинированных сотрудников. Речь идет о минимум 80%.

Об этом сообщается на сайте Киевской облгосадминистрации. Также не будут проводится дистанционные уроки.

По словам главы ОГА Василия Володина, область может функционировать даже в условиях усиления карантинных правил.

"Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", – отметил он.

Володин подчеркнул, что до 20 сентября у педагогов есть время вакцинироваться до 20 сентября.

Видео дня

Он добавил, что такая мера является вынужденной, потому что в области повысился уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

Чиновник добавил, что это касается также социальной сферы и бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области за последние сутки было зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.