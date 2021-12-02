На Кировоградщине школьник надавал однокласснице пинков ногами и ударил кулаком в голову. Видео

В школе №1 поселка Александровка Кировоградской области ученик избил одноклассницу. Он нанес ей несколько ударов ногой, а затем ударил в голову кулаком.

По данным полиции, ученица также задирала парня, а конфликт произошел из-за интерактивной доски. Видео избиения опубликовали в Facebook-сообществе "Подслушано в Олександровке".

Видео длиной всего в 5 секунд вызвало большой резонанс. На нем школьник-подросток дает однокласснице два пинка ногой, а затем наносит кулаком удар в голову.

Инцидент произошел в школе №1 поселка Александровка в Кировоградской области. Подростки – ученики 8 класса.

Видео дня

Директор школы Людмила Литвин сообщила "Кировоградской правде", что ситуацию "рассмотрели полностью".

"Родители написали заявления, просят не давать объяснений и не комментировать СМИ информацию об их детях. Поэтому ничего не могу прокомментировать", – сказала директор.

Она добавила, что в школе работала ювенальная полиция, она и расставит все точки над "i". В отделе ювенальной превенции полиции области подтвердили, что выясняют обстоятельства инцидента в школе.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции Кировоградской области Сергей Бочарников, конфликт между подростками произошел из-за интерактивной доски (она есть на видео – Ред.). Ученицы хотели посмотреть что-нибудь на интерактивной доске, а парень не давал им это делать, потому что учитель запретил.

"Была толкотня, и девушка также задирала парня. Мы сейчас проводим проверку, собираем объяснения", – сказал Сергей Бочарников, добавив, что опубликованное в соцсетях видео не полное.

Далее правоохранители продолжат выяснять обстоятельства произошедшего. А также был это конфликт или же один из эпизодов систематического издевательства, то есть буллинг.

"Родители девушки претензий не имеют, родители парня также серьезно отреагировали на это событие. Но есть факт нарушения. После проверки будет установлено – уголовная это или административная ответственность", – отметил начальник отдела ювенальной превенции полиции Кировоградщины.

В Международный день борьбы с насилием и буллингом в школе, который в этом году пришелся на 4 ноября, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил – только в течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травке) суды рассмотрели более 300 дел.

Закон о противодействии буллингу вступил в силу 19 января 2019 года. Так впервые в украинском законодательстве появляется понятие "буллинг", что определено как:

"Действия участников образовательного процесса, заключающиеся в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего могло быть или было причинено вред психическому или физическому здоровью потерпевшего".

Типичными признаками буллинга (травны) являются:

систематичность (повторяемость) деяния;

наличие сторон – обидчик (булер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии);

причинно-следственная связь между действиями (бездействием) и причинением вреда (унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и/или причинение социальной изоляции потерпевшего).

Булеров или их родителей привлекают к административной ответственности. Доказанный случай буллинга влечет за собой:

штраф от 850 до 1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов – если травили впервые.

штраф от 1700 до 3400 или общественные работы от 40 до 60 часов – если нарушитель снова взялся за буллинг или издевалась группа лиц.

За булеров в возрасте от 14 до 16 лет отвечают их родители или заменяющие их лица. Им угрожает:

штраф от 850 до 1700 грн. или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За несообщение уполномоченных подразделений органов Нацполиции о случаях буллинга руководителю учебного заведения грозит:

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы до одного месяца за вычетом до 20% заработка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Буковине в школе в селе Шировцы подрались два подростка – парень и девушка. Девушка первой бросилась на парня с кулаками. Он сначала не реагировал, а потом так же кулаками начал наносить ответные удары.