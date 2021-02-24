На Львовщине директор обозвала школьников "целлюлитными", а их одежду – "для сбора клубники". Аудио

Директор лицея №2 в Сосновке Львовской области Наталья Щербань выразила недовольство тем, как одеваются десятиклассники, и пригрозила наказать их.

Соответствующую запись беседы в Facebook-группе "Наш городок – Сосновка" опубликовала одна из ее участниц. На ней слышно, как женщина обратила внимание, что у одной из школьниц – целлюлит, а их одежда подходит для сбора клубники (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Директор лицея некорректно высказалась в адрес учеников

Также директор возмутилась тем, какие школьницы одевают платки, и заявила, что не будет пускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные брюки, а не рабочие штаны", – сказала Щербань.

В соцсетях пользователи разошлись во мнениях об одежде школьников. Некоторые считают, что учителя должны прежде всего заботиться об учебном процессе, а не внешним видом учеников.

По мнению других, нужно видеть, в какой одежде ходят ученики, чтобы делать выводы. Однако унижения однозначно быть не должно.

Реакция сети на высказывания директора лицея.

Реакция сети на высказывания директора лицея.

Реакция сети на высказывания директора лицея.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине школьный учитель избила шестиклассника. Конфликт произошел на перемене еще 3 декабря. Педагогу вынесли выговор, но после того, как видео попало в сеть и вызвало скандал, она решила уволиться.

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