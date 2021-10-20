На Львовщине директор школы пошла под суд из-за низкой вакцинацию учителей
В Золочеве Львовской области директора школы судили из-за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса, и дети не могли учиться непосредственно в заведении.
Директор свою вину признала. В свою очередь суд освободил ее от ответственности, – об этом говорится в решении Золочевского районного суда.
На скамью подсудимых попала директор школы №2 им. М. Шашкевича в Золочеве из-за вакцинации сотрудников, точнее, ее низкого уровня.
По данным админпротокола, нарушения зафиксировали 23 сентября. Обвинили руководительницу заведения в том, что она не обеспечила его "надлежащее функционирование".
В решении поясняется, что ученики 5-11 классов не могли посещать школу, поскольку менее 80% сотрудников могли предоставить документ, подтверждающий одну или обе прививки от коронавируса. И таким образом директор "нарушила п.15-1 постановления КМУ № 981 от 22.09.2021".
Директор школы на суде свою вину "признала полностью".
Суд, учитывая материалы дела, признал ее виновной. Но от ответственности освободил, поскольку признал нарушение малозначительным – и ограничился устным предупреждением. Директору также не придется платить судебный сбор.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вакцинации преподавателей следующее:
По данным на 18 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% работников школ, – сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Из них обе прививки имеют 56%. Это лишь на 2,2% больше по сравнению с данными по состоянию на 11 октября. Львовская область среди из тех, где самый низких охват вакцинацией среди сотрудников школ.
Сотрудников школ, которые не прививаются от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки от коронавируса является обязательным – среди них есть и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья.