На Львовщине директор школы пошла под суд из-за низкой вакцинацию учителей

В Золочеве Львовской области директора школы судили из-за низкого уровня вакцинации учителей. Обвинили ее в том, что менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса, и дети не могли учиться непосредственно в заведении.

Директор свою вину признала. В свою очередь суд освободил ее от ответственности, – об этом говорится в решении Золочевского районного суда.

На скамью подсудимых попала директор школы №2 им. М. Шашкевича в Золочеве из-за вакцинации сотрудников, точнее, ее низкого уровня.

По данным админпротокола, нарушения зафиксировали 23 сентября. Обвинили руководительницу заведения в том, что она не обеспечила его "надлежащее функционирование".

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В решении поясняется, что ученики 5-11 классов не могли посещать школу, поскольку менее 80% сотрудников могли предоставить документ, подтверждающий одну или обе прививки от коронавируса. И таким образом директор "нарушила п.15-1 постановления КМУ № 981 от 22.09.2021".

Директор школы на суде свою вину "признала полностью".

Суд, учитывая материалы дела, признал ее виновной. Но от ответственности освободил, поскольку признал нарушение малозначительным – и ограничился устным предупреждением. Директору также не придется платить судебный сбор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вакцинации преподавателей следующее:

По данным на 18 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% работников школ, – сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Из них обе прививки имеют 56%. Это лишь на 2,2% больше по сравнению с данными по состоянию на 11 октября. Львовская область среди из тех, где самый низких охват вакцинацией среди сотрудников школ.