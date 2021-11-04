На Прикарпатье в лицее родители ополчились против инклюзивных братьев-близнецов: они плюют в лицо и душат их детей

В лицее в Рожнятине Ивано-Франковской области родители четвертого класса говорят, что их дети страдают из-за одноклассников-близнецов. По их словам, братья оскорбляют, избивают и даже душат других учеников.

Мама близнецов уверяет, что все это клевета, и их просто хотят заставить перейти на домашнее обучение. Ситуацию усложняет то, что близнецы – инклюзивные ученики, – пишет ТСН.

Конфликт разгорелся в Рожнятинском лицее. Родители учеников 4 А говорят, что их дети уже не один год страдают из-за двух своих одноклассников – 10-летних близнецов Назара и Богдана.

По словам родителей, дети боятся ходить в школу: близнецы своих одноклассников бьют, душат, царапают, обзывают.

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"Они нагло плбют в лицо, выливают из термоса воду или чай прямо на голову", – рассказала Оксана Федоренко, мама одного из учеников 4А.

"Он берет другого ребенка за шею и душит, ждет, когда он удушится", – добавляет мама еще одного ученика этого класса Ольга Павлюк.

Классная руководительница 4 А Ульяна Булат подтверждает, что мальчики ведут себя агрессивно.

"Это выходит за рамки обычных игр, переходит в применение физической силы. На наши замечания они отвечают "нам ничего за это не будет", – рассказала классная руководительница.

Ситуацию усложняет то, что близнецы – инклюзивные учащиеся. У них моторная алалия – задержка развития речи.

Мать мальчиков Оксана Миндюк уверена, что весь конфликт именно это из-за этого. Обвинение в агрессии называет клеветой, а его целью – заставить их перейти на домашнее обучение.

"Они гиперактивные мальчики, для алаликов это характерно, как мне объясняли специалисты. Но так они ничем не отличаются от других деток. Трудно разговаривать, когда негативно настроены родители, разная клевета иде ", – говорит женщина.

Родители других учеников уверяют – они не имеют ничего против инклюзивного обучения.

"Мы не против инклюзии, мы против агрессии. Инклюзия не дает права этим детям плевать нашим в лицо и унижать их", – объяснила Людмила Русин, мать ученика 4А.

У близнецов трижды меняли ассистентов – педагогов, помогающих инклюзивным ученикам. Сменили классного руководителя и практического психолога. Все – из-за жалоб матери. Педагоги рассказали, что в школе учатся еще трое инклюзивных детей, но с ними никаких проблем.

В лицее теперь часто проходят проверки, потому что должное инклюзивное образование в заведении оказалось под вопросом. Однако вывод у всех один: проблема не в инклюзии, а в домашнем воспитании. В полиции доказали пять фактов буллинга со стороны братьев в отношении одноклассников. Дело уже в суде, мать могут оштрафовать на сумму до 3 тыс. грн.

"Гиперопека со стороны матери, и мама даже не пытается исправить поведение детей, а наоборот, она этому потакает", – говорит Алла Бойчук, руководитель отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Юристы же говорят, что конфликт разрешить удастся только путем примирения и диалога. Тем временем в лицее снова ждут очередную проверку, потому что мама пожаловалась на правительственную горячую линию.

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