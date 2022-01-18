На пробное ВНО зарегистрировались уже почти 43 тыс. участников: какие предметы самые популярные
На пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) зарегистрировались почти 43 тыс. участников. Многие из них захотели испытать свои знания по двум предметам.
Больше участников хотят составлять пробное ВНО по украинскому языку и литературе, меньше всего запросов – на испанский язык. Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО).
В УЦОКО рассказали, сколько школьников и других желающих испытать свои знания на пробном ЗНО по состоянию на 17 января – заканчивается регистрация через пять дней, 22 января.
По данным региональных центров оценки качества образования:
зарегистрировались 42 957 участников (выполнили все шаги по регистрации включая оплату пробного ВНО);
в общей сложности они заказали 67 005 тестирований (максимально можно сдать два тестирования, то есть более 12 тыс. человек выбрали именно этот вариант).
Возглавляют список наиболее популярных предметов: украинский язык и литература, математика и английский язык. Как отметили в УЦОКО, это традиционная картина.
И добавили, что пробное ВНО поможет лучше справиться с основной сессией внешнего независимого оценивания. По меньшей мере, – снизить уровень тревоги. В центре перечислили возможности, которые дает участникам участие в пробном тестировании, в частности:
увидеть, как происходит доступ к пункту тестирования и рабочему месту;
ознакомиться с особенностями работы с бланками ответов и т.п.;
поработать с тестовыми тетрадями, понять, какую они имеют структуру и содержание;
проверить уровень своих знаний.
В УЦОКО отметили, что все это поможет избежать лишнего волнения и сосредоточиться на выполнении именно тестовых заданий во время основной сессии ВНО.
Все подробности о пробном ЗНО-2022 мы собрали здесь "Пробное ВНО: важнейшие даты, цена и особенности в 2022 году"
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В УЦОКО рассказали, чего нельзя делать участникам пробного ВНО – чтобы не потратить впустую время, деньги и, самое главное, возможность проверить свои знания до основной сессии. Есть четыре главных запрета, нарушение которых чревато участнику отстранением.
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