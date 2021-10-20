На Тернопольщине дети спят в саду в куртках – 'бюджетникам' не хотят поставлять газ по льготным ценам

В Тернопольской области в Монастыриской общине Чертковского района до сих пор не могут включить отопление в бюджетных учреждениях – том числе и в школах и детских садах.

Отопительный сезон должен был начаться еще 12 октября. Но тепло есть только в тех учреждениях, где есть твердотопливные котлы. Все остальные страдают от холода, – пишет ZAXID.NET.

Отопительный сезон в Монастыриске общине планировали начать 12 октября. Уже на следующий день, 13 октября, на территории общины объявили чрезвычайное положение. Потому что в бюджете общины просто не хватает денег, чтобы покупать 1 куб. м газа за 35-45 грн, как того хотят газоснабжающие компании – хотя должны были поставлять по 13,66 грн.

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"По всей стране массово объявляют чрезвычайную ситуацию из-за отказа компаний поставлять газ бюджетным учреждениям по льготным ценам", – говорится в сообщении на официальном сайте общины.

В общине решили включать отопление следующим образом:

с 15 октября – учреждениям здравоохранения и отделению стационарного ухода для постоянного или временного пребывания Центра предоставления социальных услуг Монастыриской горадминистрация,

с 18 октября – детским садикам,

с 1 ноября – всем другим предприятиям, учреждениям, организациям и учреждениям Монастыриской общины.

На самом деле практически целую неделю больница и поликлиника работали в холоде. Такая же ситуация в садиках и школах общины. Депутат райсовета, врач районной поликлиники Виталий Трищук рассказал, что только на выходные включили отопление в стационаре.

"Я звонил в местное коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго", то мне там вообще говорили – подождите, еще должно быть тепло и мы вам включим отопление с 1-го ноября", – отметил Трищук.

По словам депутата, вместе с коллегами они обратились к председателю Монастырской общины, чтобы он все-таки нашел деньги на отопление. И после этого тепло дали – но только там, где есть твердотопливные котлы. Но, ответил Трищук, таких учреждений немного.

"Единственная школа в самом городе не отапливается, на досрочные каникулы они не идут, как это сделали в других общинах. Дети учатся на сокращенных уроках, чтобы быстрее уйти домой. В единственном саду дети спит в куртках. Там 10-12 градусов тепла", – рассказал депутат.

В городском совете Монастыриской подтвердили – отопительный сезон пока доступен только тем бюджетным учреждениям, которые можно отапливать не газом. А для тех, где альтернативы газу нет, заверили – ситуацию решают.

Подобная проблема с отоплением и в других общинах Тернопольской области. В Черткове тоже объявили чрезвычайную ситуацию, вот только школьников отправили на досрочные каникулы. В Борщевский общине школу не отапливают, дети учатся при +10 в классах, в Зборовской общине не отапливают садики.

Что известно о Монастыриской общине:

дата образования – 22 августа 2018 года;

административный центр – город Монастыриска;

площадь – 472,7 кв км;

население – 19 757 человек по данным 2020 года;

в громаду входит город Монастыриска и 39 сел.

Ранее OBOZREVATEL писал о ситуации с отоплением следующее:

16 октября председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко признал, что ситуация с отоплением объектов социальной инфраструктуры достаточно сложная. Но тарифы для них предусмотрены не выше 16,8 грн / куб с НДС и тарифом на транспортировку.