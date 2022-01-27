На сайте по поиску репетиторов назвали Крым российским: и это их принципиальная позиция
На сайте по поиску репетиторов ua.repetitors.info изобразили карту Украины без Крыма. И оказалось, что там сделали это специально.
Как пояснила одна из работниц сайта, они считают остров российским. Об этом рассказал активист Сергей Стерненко на своем Telegram-канале.
По словам активиста, о сервисе и его поддержке оккупации Крыма его рассказал мужчина. На сайте www.repetitors.info он увидел карту Украины без Крыма. И позвонил компании с вопросом, почему на карте нет оккупированного полуострова.
"Всякое бывает, иногда криворукие дизайнеры могут удивить. Иногда это ошибка или невнимательность. Но не в этот раз... Выяснилось, что изображать Украину без части территории – это их принципиальная позиция. И они считают Крым российским", – написал Сергей Стерненко.
Он также прикрепил аудио разговора мужчины с работницей ua.repetitors.info. Приводим расшифровку диалога.
Сотрудница: Крым не отображается на карте Украины. Здесь все соответствует действительности.
Мужчина: Связь плохая, еще раз скажите: почему Крыма нет на карте?
Сотрудница: Потому что сейчас Крым в составе России... Это уже давно признано, с 2014 года. Они объявили свой суверенитет. Сергей, есть еще какие-то вопросы по существу?
Мужчина: А этот вопрос не на самом деле? Вы образовательный портал, и как вы себя ведете?
Сотрудница: Я просто объяснила, что Крым теперь часть России, поэтому не отображается.
Мужчина: Посмотрите, пожалуйста, Конституцию, посмотрите, пожалуйста, все документы украинские. Или вы живете в России, я не понимаю. Какими документами вы руководствовались, когда делали такую карту?
Сотрудница: Я передам в разработку, но сейчас Крым в составе России. Всего доброго.
На главной странице ua.repetitors.info сообщают пользователям, что они на сайте компании "Ваш репетитор: Украина".
"Мы – профессиональное сообщество частных репетиторов, объединяющее более 300 тысяч преподавателей. На сайте вы можете ознакомиться с анкетами преподавателей и выбрать тех, кто вам подходит, или спросить совета, и мы вам порекомендуем оптимальные варианты", – говорится в описании сервиса.
У сайта есть две языковые версии – русская и украинская. При этом цитаты в "шапке" только на русском, как и описание преподавателей. Кроме того, отмечено, что "Ваш репетитор" также работает в России, Беларуси и Казахстане. Ни на одной версии не указаны какие-либо адреса или имена, только телефоны. Вполне возможно, что сервис российский – такое предположение высказывают и пользователи в комментариях к посту Стерненко в Telegram.
По состоянию на 17:00 27 января из раздела "Регионы", где она была размещена, карта исчезла. А вот в меню слева пиктограмму карты заменили – полуостров там уже есть.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Российского блоггера и пропагандиста Сергея Черкасского возмутил украинский учебник "Гражданское образование" для 10 класса. Размещение в учебнике примеров российской пропаганды он назвал "промыванием мозгов".
Закарпатский писатель Василий Кузан возмутился учебниками по мировой литературе автора Евгении Волощук – потому что они "пахнут рабским отношением" к России. По поводу извлечения учебников он обратился к министру образования и науки Сергею Шкарлету.
В учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов нашли карты Украины без оккупированного Россией Крыма. Учебник для 10 класса написал О.К. Струкевич, издательство: "Грамота", 2018 год. В нем ясно видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым. Такое же изображение в учебнике для учеников 9-го класса этого же автора, что издала та же "Грамота", только в 2017 году.