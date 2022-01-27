На сайте по поиску репетиторов назвали Крым российским: и это их принципиальная позиция

На сайте по поиску репетиторов ua.repetitors.info изобразили карту Украины без Крыма. И оказалось, что там сделали это специально.

Как пояснила одна из работниц сайта, они считают остров российским. Об этом рассказал активист Сергей Стерненко на своем Telegram-канале.

По словам активиста, о сервисе и его поддержке оккупации Крыма его рассказал мужчина. На сайте www.repetitors.info он увидел карту Украины без Крыма. И позвонил компании с вопросом, почему на карте нет оккупированного полуострова.

"Всякое бывает, иногда криворукие дизайнеры могут удивить. Иногда это ошибка или невнимательность. Но не в этот раз... Выяснилось, что изображать Украину без части территории – это их принципиальная позиция. И они считают Крым российским", – написал Сергей Стерненко.

Видео дня

Он также прикрепил аудио разговора мужчины с работницей ua.repetitors.info. Приводим расшифровку диалога.

Сотрудница: Крым не отображается на карте Украины. Здесь все соответствует действительности.

Мужчина: Связь плохая, еще раз скажите: почему Крыма нет на карте?

Сотрудница: Потому что сейчас Крым в составе России... Это уже давно признано, с 2014 года. Они объявили свой суверенитет. Сергей, есть еще какие-то вопросы по существу?

Мужчина: А этот вопрос не на самом деле? Вы образовательный портал, и как вы себя ведете?

Сотрудница: Я просто объяснила, что Крым теперь часть России, поэтому не отображается.

Мужчина: Посмотрите, пожалуйста, Конституцию, посмотрите, пожалуйста, все документы украинские. Или вы живете в России, я не понимаю. Какими документами вы руководствовались, когда делали такую карту?

Сотрудница: Я передам в разработку, но сейчас Крым в составе России. Всего доброго.

На главной странице ua.repetitors.info сообщают пользователям, что они на сайте компании "Ваш репетитор: Украина".

"Мы – профессиональное сообщество частных репетиторов, объединяющее более 300 тысяч преподавателей. На сайте вы можете ознакомиться с анкетами преподавателей и выбрать тех, кто вам подходит, или спросить совета, и мы вам порекомендуем оптимальные варианты", – говорится в описании сервиса.

У сайта есть две языковые версии – русская и украинская. При этом цитаты в "шапке" только на русском, как и описание преподавателей. Кроме того, отмечено, что "Ваш репетитор" также работает в России, Беларуси и Казахстане. Ни на одной версии не указаны какие-либо адреса или имена, только телефоны. Вполне возможно, что сервис российский – такое предположение высказывают и пользователи в комментариях к посту Стерненко в Telegram.

По состоянию на 17:00 27 января из раздела "Регионы", где она была размещена, карта исчезла. А вот в меню слева пиктограмму карты заменили – полуостров там уже есть.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Российского блоггера и пропагандиста Сергея Черкасского возмутил украинский учебник "Гражданское образование" для 10 класса. Размещение в учебнике примеров российской пропаганды он назвал "промыванием мозгов".