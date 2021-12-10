На Винниччине невакцинированный работник школы выиграл суд по отстранению: даже зарплату должны выплатить

В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы сотрудника школы из-за того, что он не привился против COVID-19. Ему должны выплатить зарплату за время отсутствия.

Школе придется еще и заплатить судебный сбор. Об этом идет речь в решении Липовецкого районного суда от 7 декабря.

Районный суд города Липовец Винницкой области полностью удовлетворил иск работника школы №2 в поселке городского типа Турбов.

Каких-либо деталей об истце в обнародованном решении суда нет – не указана ни должность, ни даже его пол. Понятно только, что работник школы не вакцинировался против коронавируса, его отстранили от работы, и он подал на администрацию заведения в суд.

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Суд принял его сторону и признал приказ от 8 ноября 2021 года об отстранении незаконным.

Кроме того, школа обязана выплатить работнику зарплату за время отстранения. А еще – оплатить судебный сбор в размере 1816 грн.

Решение суда вступит в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками процесса – на это у них 30 дней.

Это уже второй известный случай, когда судья признал незаконным отстранение работника школы из-за отсутствия прививки. В Сумской области невакцинированная против коронавируса учительница выиграла иск, который подала из-за своего отстранения. Суд своим решением отменил приказ директора заведения. Учительница хотела, чтобы ей выплатили и зарплату за время устранения – но это требование судья не удовлетворил.

Министерство здравоохранения своим приказом №2153 за 4 октября утвердило перечень профессий, для представителей которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья или кто переболел. Каждый работник должен предоставить COVID-сертификат или справку для подтверждения. Сотрудников школ, не получивших как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут относиться к трудовому стажу. Кроме того, непривитым работникам запрещено работать даже дистанционно – потому что это тоже работа, просто в другом формате.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В селе Степангород Ривненской области школа восстала против вакцинации . Хотя из 87 работников заведения привили против COVID-19 только пятеро, все продолжили ходить на работу. Более того, – родители учеников их в этом поддерживают, а директор удлинила себе отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, издать приказ об отстранении было некому. 30 ноября назначили нового директора.

В Ривне воспитательница с тремя мужчинами атаковала детский сад "Вишенка". Ее отстранили из-за отсутствия прививки против COVID-19, и она решила таким образом вернуть себе работу. На следующий день воспитательница пришла сама – была потасовка, а завхоз даже получила кулаком под глаз. Полиция по событиям в "Вишенке" открыла три уголовных производства.