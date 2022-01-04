На Волыни невакцинированная учительница выиграла суд: не удовлетворили только одно требование
На Волыни отстраненная от работы из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 учительница выиграла суд. Ее должны восстановить на работе и выплатить среднюю зарплату за время, пока она не работала.
Женщина также просила компенсировать ей моральный ущерб, но суд это требование не удовлетворил. Об этом говорится в решении Ковельского горрайонного суда.
Учительница английского языка гимназии в селе Гнишин не сделала прививку против коронавируса, поэтому ее отстранили от работы – с 8 ноября, согласно приказу Минздрава.
Уже 11 ноября женщина подала в суд на управление образования исполкома горсовета Ковеля из-за своего отстранения. Исковых требований было четыре:
признать незаконным и отменить приказ об отстранении;
восстановить ее в должности учителя иностранного языка;
взыскать с ответчика зарплату за время, пока она не работала;
выплатить 20 тыс. грн. в качестве компенсации морального вреда.
Учительница убеждена, что на работе у нее незаконно требовали медицинскую информацию о вакцинации от COVID-19 и ограничили ее права как работника по полноценной работе.
Она уверена – работодатель пытался принудить к прививке, а он не имеет такого права. Кроме того, педагог отметила, что сама воспитывает ребенка с особыми потребностями.
Руководство гимназии просило суд отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава. Однако на заседании 23 декабря 2021 года суд принял сторону учительницы.
Он признал незаконным и отменил приказ об отстранении женщины, также ее должны восстановить в должности и допустить к работе. Учительнице должны еще и выплатить 23 тыс. 348 грн в качестве среднего заработка за время "вынужденного прогула". Ей отказали в удовлетворении только одного искового требования – компенсации морального вреда.
Судебные расходы и сборы возложили на Управление образования исполкома горсовета Ковеля – в общей сложности на сумму 1816 грн.
Решения участники процесса могут обжаловать в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней со дня заседания. Законную силу оно наберет по истечении этого срока, если апелляционную жалобу никто не подаст.
О вакцинации работников школ
Министерство здравоохранения своим приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования.
Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинировавшихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период отстранения не будут зачислять в трудовой стаж. Кроме того, непривитым сотрудникам запрещено работать даже дистанционно – потому что это тоже работа, просто в другом формате.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Украине по меньшей мере первую прививку от COVID-19 получили 96,23% работников сферы образования. Полностью вакцинировались почти 91%. Наименее охотно прививаются работники вузов. Такие данные по состоянию на 30 декабря привел министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы работника школы из-за того, что он не привился против COVID-19. Ему должны выплатить зарплату за время отсутствия. Школе придется еще заплатить судебный сбор.
В Сумской области невакцинированная против коронавируса учительница выиграла иск, который подала из-за своего отстранения. Суд своим решением отменил приказ директора заведения. Учительница хотела, чтобы ей выплатили и зарплату за время отстранения – но это требование судья не удовлетворил.
Бог, страх и принуждение – три основных причины называют украинские учителя-антивакцинаторы. OBOZREVATEL собрал истории четырех таких преподавателей и их оправдания.