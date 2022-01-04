На Волыни невакцинированная учительница выиграла суд: не удовлетворили только одно требование

На Волыни отстраненная от работы из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 учительница выиграла суд. Ее должны восстановить на работе и выплатить среднюю зарплату за время, пока она не работала.

Женщина также просила компенсировать ей моральный ущерб, но суд это требование не удовлетворил. Об этом говорится в решении Ковельского горрайонного суда.

Учительница английского языка гимназии в селе Гнишин не сделала прививку против коронавируса, поэтому ее отстранили от работы – с 8 ноября, согласно приказу Минздрава.

Уже 11 ноября женщина подала в суд на управление образования исполкома горсовета Ковеля из-за своего отстранения. Исковых требований было четыре:

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признать незаконным и отменить приказ об отстранении;

восстановить ее в должности учителя иностранного языка;

взыскать с ответчика зарплату за время, пока она не работала;

выплатить 20 тыс. грн. в качестве компенсации морального вреда.

Учительница убеждена, что на работе у нее незаконно требовали медицинскую информацию о вакцинации от COVID-19 и ограничили ее права как работника по полноценной работе.

Она уверена – работодатель пытался принудить к прививке, а он не имеет такого права. Кроме того, педагог отметила, что сама воспитывает ребенка с особыми потребностями.

Руководство гимназии просило суд отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава. Однако на заседании 23 декабря 2021 года суд принял сторону учительницы.

Он признал незаконным и отменил приказ об отстранении женщины, также ее должны восстановить в должности и допустить к работе. Учительнице должны еще и выплатить 23 тыс. 348 грн в качестве среднего заработка за время "вынужденного прогула". Ей отказали в удовлетворении только одного искового требования – компенсации морального вреда.

Судебные расходы и сборы возложили на Управление образования исполкома горсовета Ковеля – в общей сложности на сумму 1816 грн.

Решения участники процесса могут обжаловать в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней со дня заседания. Законную силу оно наберет по истечении этого срока, если апелляционную жалобу никто не подаст.

О вакцинации работников школ

Министерство здравоохранения своим приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования.

Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинировавшихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период отстранения не будут зачислять в трудовой стаж. Кроме того, непривитым сотрудникам запрещено работать даже дистанционно – потому что это тоже работа, просто в другом формате.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Украине по меньшей мере первую прививку от COVID-19 получили 96,23% работников сферы образования. Полностью вакцинировались почти 91%. Наименее охотно прививаются работники вузов. Такие данные по состоянию на 30 декабря привел министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы работника школы из-за того, что он не привился против COVID-19. Ему должны выплатить зарплату за время отсутствия. Школе придется еще заплатить судебный сбор.