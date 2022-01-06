На Волыни суд отказался возобновлять на работе невакцинированную от COVID-19 учительницу

На Волыни невакцинированная против коронавируса учительница пыталась вернуться на работу через суд. Она также хотела, чтобы ей выплатили зарплату за время отстранения и компенсировали моральный ущерб.

Суд отклонил все исковые требования педагога. Судья решил, что ее правомерно отстранили от работы, сообщает ZAXID.NET.

Наталья Дзей – преподавательница трудового обучения и информатики в лицее №1 им. Наталии Ужвий в Любомле. Она отказалась прививаться против COVID-19, поэтому с 8 ноября ее отстранили от работы.

Учительница подала иск в суд, чтобы ее возобновили. Исковые требования были три:

отменить приказ об отстранении;

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выплатить зарплату за время, пока она не работала;

выплатить 5 тыс. грн. моральной компенсации.

Привиться Наталья Дзей отказалась, потому что считает вакцинацию против коронавируса "принудительным медицинским экспериментом". Еще, по мнению учительницы, государство или производитель вакцин должны ей гарантировать отсутствие осложнений или негативных последствий от укола.

В иске учительница отметила, что за время работы в лицее у нее не было никаких нарушений трудовой дисциплины. А о том, что вакцинироваться от коронавируса она не будет, женщина предупредила директора устно и письменно.

Однако судья Любомльского районного суда Степан Чиший решил, что директор лицея правомерно издал приказ об отстранении невакцинированной учительницы и отклонил все ее исковые требования.

Суд пришел к выводу, что Наталью Дзей от работы отстранили согласно нормам действующего законодательства.

"Поэтому основания для признания незаконным и отмены оспариваемого приказа отсутствуют", – говорится в тексте решения суда от 30 декабря 2021 года.

Обжаловать решение участники процесса смогут в апелляционном суде в течение 30 дней.

Министерство здравоохранения своим приказом №2153 от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования.

Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Все работники должны предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию, или справку о наличии противопоказаний. Сотрудников школ, не вакцинировавшихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период отстранения не будут зачислять в трудовой стаж. Кроме того, непривитым работникам запрещено работать даже дистанционно – поскольку это тоже работа, просто в другом формате.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Украине по меньшей мере первую прививку от COVID-19 получили 96,23% работников сферы образования. Полностью вакцинировались почти 91%. Наименее охотно прививают работники вузов. Такие данные по состоянию на 30 декабря привел министр образования и науки Сергей Шкарлетт.