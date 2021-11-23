На Волыни учительница оттаскала школьника за ухо и дала пощечину: подробности скандала. Видео

В селе Цмины Волынской области учительница поиздевалась над мальчиком. Педагог оттаскала ученика за ухо, а потом еще и ударила.

Директор школы рассказала, что случилась "провокативная ситуация" – мальчик стучал в двери и убегал. На инцидент уже отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. OBOZREVATEL собрал подробности.

Накануне, 22 ноября, в Telegram-канале "Черное письмо" опубликовали видео издевательства учительницы над школьником. Сначала в кадре – замочная скважина, через которую и сняли инцидент. Затем появляется мальчик. К нему подходит женщина, что-то говорит, хватает за ухо и несколько раз таскает. Делает это сильно, судя по тому, что ученику трудно удержать равновесие.

Видео дня

Затем она его отпускает, снова что-то говорит. Мальчик чотвечает, после чего учительница дает ему пощечину. Вся запись без звука, поэтому содержание разговора между ними неизвестно. На видео еще одна женщина. Пыталась ли она каким-то образом помешать тому, что происходило, тоже неизвестно.

Администратор канала отметил, что инцидент произошел в школе в селе Цмины, это Камень-Каширский район Волынской области. А над учеником издевалась учительница физики Валентина Викторовна Мельник.

К тому же такое в школе якобы происходит не впервые. Подписчики и ученики школы рассказали администратору канала, что там "бьют детей регулярно".

Директор школы Людмила Лавринюк подтвердила, что на видео действительно их школа, их учительница физики Валентина Мельник и их ученик.

"Учащиеся к нам не обращались перед этим. И сейчас позвали родителей, учеников, учительницу", – сказала Людмила Лавринюк журналистам телеканала "Конкурент TV".

По словам директора, учительница зашла в класс мальчика и попросила прощения. Людмила Лавринюк также рассказала о подробностях инцидента. По ее словам, "там такая немного провокационная ситуация произошла".

В школе из-за коронавируса пытаются проводить такую политику, чтобы дети из разных классов меньше общались. Был перерыв, и дети заходили в лабораторию, где находился другой класс. Им сделали замечание, но они начали стучать в дверь и убегать, и так несколько раз.

В лаборатории были как раз школьники, у которых учительница физики является классным руководителем. Из-за этого учительница, как объяснила директор, и "сорвалась" на одном из озорников – это был ученик 9 класса. Видео сняла его одноклассница.

"Мы сейчас расследуем этот вопрос... Раньше подобных инцидентов не случалось, так, чтобы обращались, и видео было", – сказала Людмила Лавринюк.

Она заверила, что в школе постоянно говорят по теме буллинга. И именно 22 ноября, в день ЧП, на совещании снова об этом говорили.

"Дети сейчас тяжелые, сами понимаете, они сами создают определенные ситуации", – сетует директор.

Но еще раз заверила: с учителями говорили, что учитель не имеет права срываться в какой-либо ситуации.

Дальше, по словам Людмилы Лавринюк, будет действовать согласно приказу о созданной ситуации буллинга. Учительнице "то явно" вынесет выговор. Однако многое будет зависеть от родителей пострадавшего мальчика.

Кроме того, директор признала, что учительница физики ранее уже срывалась на учениках. Но это было "давно" и "не настолько". Однако не может сказать, что в школе такое "традиционно".

Факт инцидента уже зарегистрировали в полиции, идет проверка.

На чрезвычайное событие отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что действия учительницы нарушили право ученика на достойное отношение и право на защиту от насилия.

"С целью принятия мер реагирования, направленных на защиту ребенка от насилия, а также для недопущения нарушений прав детей на достойное отношение и предотвращение других подобных случаев, мной направлены запросы к основателю учебного заведения и местному органу Национальной полиции Украины", – сообщила омбудсменка на своей странице в Facebook.

По словам Людмилы Денисовой, в обращениях она отмечает, что такое поведение педагогического работника противоречит требованиям законодательства, в частности, ч.2. ст. 54 закона "Об образовании".

Положениями указанной статьи среди прочего установлено, что они должны:

соблюдать педагогическую этику; уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса;

защищать соискателей образования во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку.

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