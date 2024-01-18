На Всемирном экономическом форуме назвали наиболее востребованных педагогов к 2027 году

В мире к 2027 году возрастет потребность в педагогах в сфере профессионально-технического, специального образования и преподавателях высшего образования. Эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе, отметили, что проблема, скорее всего, будет возникать в регионе, где таких специалистов недостаточно.

Результаты отчета были опубликованы на официальном сайте форума. В документе подчеркнули, что вакантные места получат граждане, которые смогут переквалифицироваться в кратчайшие сроки.

Также в тексте были указаны и другие профессии, которых не будет хватать в будущем. В частности, операторы сельскохозяйственной техники, водители грузовиков и автобусов, механики и слесари, бизнес-эксперты, строители и смежные профессии, инженеры по электротехнологиям, рабочие по обработке листового и конструкционного металла, формировщики и сварщики.

Большинство стран, принявших участие в опросе, отметили, что одним из основных рисков может стать дефицит квалифицированных кадров в государствах с доходом выше среднего и высокий уровень безработицы там, где доход ниже среднего.

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