"На злобу дня": как сказать по-украински и что это значит

Иногда слова и фразеологизмы с ними оказываются совсем не тем, чем кажутся. Например, в украинском языке есть прилагательное "злободенний", которое означает "важный в данный момент, крайне актуальный". Задумывались ли вы, при чем здесь злоба, и заодно, можно ли сказать по-украински "на злобу дня"?

OBOZ.UA разобрался со всеми нюансами. История этого выражения оказалась довольно интересной. А у фразеологизма, как выяснилось, есть несколько более удачных аналогов.

Итак, прежде всего разберемся, откуда взялась "злоба дня". Происходит она из церковнославянского перевода Евангелия от Матфея (6:34): "Довлеет дневи злоба его". Здесь слово "довлеет" означает "хватит", "дневи" – "для дня", а слово "злоба" толкуется не как проявление гнева, а как забота, бремя, скорбь или беда. Итак, получаем современный перевод: "Хватает на каждый день своих забот".

Получается, что прилагательное "злободенний" буквально означает "касающийся сегодняшних забот". Если мы хотим перевести его в устойчивое выражение, то можем воспользоваться следующими вариантами:

на злободенну тему (аналогичный по значению, но более понятный без дополнительных объяснений вариант);

нагальне питання;

насущне питання;

пекуча справа;

невідкладна справа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык фразеологизм "маленький да удаленький".

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