Начали с Каразина. В МОН рассказали, как будет происходить интеграция педагогического образования в классические университеты
В Украине начался эксперимент по интеграции педагогического образования в классические университеты. Первым вузом, принявшим участие в пилотизации, стал Харьковский национальный университет имени Каразина.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью ТСН Тиждень. Он отметил, что таким образом будущие учителя смогут получать классическое образование, а уже на последних курсах выбирать более узкое направление своей специальности.
"Мы интегрируем педагогическое образование в классические университеты. Мы уже начали этот эксперимент с Каразина, второй университет на западной Украине – следующий у нас в очереди. Думаю, что будет успешно. Как мы видим траекторию подготовки учителя, у классического университета есть все области знаний. Соответственно: химия, физика, биология, филология, история", – сказал Лисовой.
Он пояснил, что при таком подходе, студенты четвертого курса уже будут иметь практику в школах по выбранному предмету. Чиновник считает, что таким образом удастся отбирать в эту профессию более мотивированных людей, а выбор будущих педагогов будет более осознан.
Глава МОН отмечает, что лучший способ увидеть действенность такой программы – это пилотирование.
"Мы идем по пути эксперимента. Я считаю, что нам удастся отобрать более мотивированных людей и выбор этой профессии будет более осознанным. Заходим в педагогическую практику на старших курсах бакалавриата и после того выбираем магистратуру, где нам дают специальные знания. Поэкспериментируем с этим", – сказал чиновник.
В частности, в университете Каразина уже начали создавать педагогическую магистратуру – Академию учительства. Таким образом, поступающие будут выбирать профессию учителя не в 18 лет и смогут оставаться в ней сознательно.
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