Найдите 3 отличия: справятся только самые внимательные
Головоломки на поиск отличий – это простой, но эффективный способ проверить внимательность. Они сочетают развлечение и тренировку мозга, заставляя концентрироваться на деталях. Смотрите изображение ниже.
Именно эта "игра в детективов" делает такие задания настолько популярными. Попробуйте и вы доказать, что ваша наблюдательность на уровне. Нужно найти 3 отличия.
Перед вами две почти одинаковые иллюстрации. На них мужчина жарит маршмеллоу у костра. На первый взгляд две картинки кажутся идентичными, но стоит присмотреться – и начинают появляться мелкие расхождения.
Нужно найти 3 отличия за 51 секунду.
Если вы пока что не заметили разницы, попробуйте:
- внимательно просмотреть фон – иногда именно там скрываются изменения;
- сравнить форму предметов, а не только их цвет;
- обратить внимание на мелкие детали вокруг костра.
Иногда мозг автоматически "выравнивает" картинки, и именно поэтому мы не сразу видим различия.
Ответ
Головоломки на поиск отличий:
- улучшают концентрацию;
- тренируют зрительную память;
- развивают аналитическое мышление;
- помогают отвлечься от повседневного стресса.
Ранее OBOZ.UA предлагал поискать картофелину среди котиков.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.