Найдите 3 отличия: справятся только самые внимательные

Алина Милсент
Головоломки на поиск отличий – это простой, но эффективный способ проверить внимательность. Они сочетают развлечение и тренировку мозга, заставляя концентрироваться на деталях. Смотрите изображение ниже. 

Именно эта "игра в детективов" делает такие задания настолько популярными. Попробуйте и вы доказать, что ваша наблюдательность на уровне. Нужно найти 3 отличия.

Перед вами две почти одинаковые иллюстрации. На них мужчина жарит маршмеллоу у костра. На первый взгляд две картинки кажутся идентичными, но стоит присмотреться – и начинают появляться мелкие расхождения.

Нужно найти 3 отличия за 51 секунду.

Если вы пока что не заметили разницы, попробуйте:

  • внимательно просмотреть фон – иногда именно там скрываются изменения;
  • сравнить форму предметов, а не только их цвет;
  • обратить внимание на мелкие детали вокруг костра.

Иногда мозг автоматически "выравнивает" картинки, и именно поэтому мы не сразу видим различия.

Ответ

Головоломки на поиск отличий:

  • улучшают концентрацию;
  • тренируют зрительную память;
  • развивают аналитическое мышление;
  • помогают отвлечься от повседневного стресса.

