Найдите 3 отличия: справятся только самые внимательные

Головоломки на поиск отличий – это простой, но эффективный способ проверить внимательность. Они сочетают развлечение и тренировку мозга, заставляя концентрироваться на деталях. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Именно эта "игра в детективов" делает такие задания настолько популярными. Попробуйте и вы доказать, что ваша наблюдательность на уровне. Нужно найти 3 отличия.

Перед вами две почти одинаковые иллюстрации. На них мужчина жарит маршмеллоу у костра. На первый взгляд две картинки кажутся идентичными, но стоит присмотреться – и начинают появляться мелкие расхождения.

Нужно найти 3 отличия за 51 секунду.

Если вы пока что не заметили разницы, попробуйте:

внимательно просмотреть фон – иногда именно там скрываются изменения;

сравнить форму предметов, а не только их цвет;

обратить внимание на мелкие детали вокруг костра.

Иногда мозг автоматически "выравнивает" картинки, и именно поэтому мы не сразу видим различия.

Ответ

Головоломки на поиск отличий:

улучшают концентрацию;

тренируют зрительную память;

развивают аналитическое мышление;

помогают отвлечься от повседневного стресса.

Ранее OBOZ.UA предлагал поискать картофелину среди котиков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.