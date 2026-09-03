Найдите 7 отличий: интересная головоломка

Даже самые внимательные любители головоломок получат немалое удовольствие от этой задачи. Между двумя вариантами одной картинки есть целых семь отличий, и найти их будет совсем непросто. Смотрите изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам внимательно изучить картинку, на которой изображена обычная офисная обстановка: двое мужчин сидят за своими рабочими столами и, похоже, переживают из-за приближающегося дедлайна. У вас есть 50 секунд, чтобы найти все различия. А их, напомним, здесь целых семь – необычно много.

Чтобы справиться с заданием, придется проявить креативность. Создатели головоломки утверждают, что справиться с ней за 50 секунд может лишь каждый десятый. Поэтому не забудьте запустить таймер, прежде чем проверить свою внимательность.

Боитесь, что не справитесь в гонке со временем? Вот вам несколько подсказок: внимательно присмотритесь к тому, что лежит под столами. Также обратите внимание на стопку книг справа – с ней тоже что-то не так. Даже если таймер уже прозвенел, не сдавайтесь, продолжайте поиски, пока не справитесь с этой головоломкой.

А все правильные ответы можно найти в подсказке ниже. Вот куда нужно было смотреть, чтобы увидеть разницу:

под столом у сотрудника слева появился лист бумаги; еще один листок перевернулся в центре рисунка; со стены над мусорным ведром исчезла звездочка; цвет шнурков на обуви поменялся местами; книги в стопке развернуты в другую сторону; стрелки на часах показывают другое время; у сотрудника справа со стола исчез вазочек.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти визитную карточку на столе за 18 секунд.

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