Найдите бабочку за 15 секунд: интересная головоломка
Оптические иллюзии кажутся простыми только на первый взгляд. Они играют с нашим вниманием, заставляя мозг видеть очевидное и игнорировать скрытое. Смотрите изображение ниже.
Особенно сложно заметить мелкую деталь, когда вокруг много ярких форм и цветов. Именно таким является это задание – найти бабочку среди попугаев всего за 15 секунд.
Перед вами яркая джунглевая сцена, заполненная разноцветными попугаями. Но где-то среди веток, листьев и птиц спряталась бабочка. Она искусно замаскирована и не выделяется на общем фоне.
- Включите таймер на 15 секунд.
- Внимательно рассмотрите изображение.
- Попробуйте найти бабочку, не отвлекаясь на попугаев.
Подсказка: бабочка не обязательно расположена отдельно – она может сливаться с листьями или повторять форму и цвета окружающих элементов.
Решение
Если вам не удалось найти бабочку сразу – не расстраивайтесь, это нормально. Большинство людей не замечают ее с первого раза.
Оптические иллюзии имеют вполне реальную пользу:
- тренируют внимательность и концентрацию;
- развивают визуальное мышление;
- учат замечать детали, которые легко пропустить;
- помогают мозгу лучше переключаться между задачами;
- снижают уровень стресса из-за игровой формы.
