Найдите бабочку за 15 секунд: интересная головоломка

Оптические иллюзии кажутся простыми только на первый взгляд. Они играют с нашим вниманием, заставляя мозг видеть очевидное и игнорировать скрытое. Смотрите изображение ниже.

Особенно сложно заметить мелкую деталь, когда вокруг много ярких форм и цветов. Именно таким является это задание – найти бабочку среди попугаев всего за 15 секунд.

Перед вами яркая джунглевая сцена, заполненная разноцветными попугаями. Но где-то среди веток, листьев и птиц спряталась бабочка. Она искусно замаскирована и не выделяется на общем фоне.

Включите таймер на 15 секунд. Внимательно рассмотрите изображение. Попробуйте найти бабочку, не отвлекаясь на попугаев.

Подсказка: бабочка не обязательно расположена отдельно – она может сливаться с листьями или повторять форму и цвета окружающих элементов.

Решение

Если вам не удалось найти бабочку сразу – не расстраивайтесь, это нормально. Большинство людей не замечают ее с первого раза.

Оптические иллюзии имеют вполне реальную пользу:

тренируют внимательность и концентрацию;

развивают визуальное мышление;

учат замечать детали, которые легко пропустить;

помогают мозгу лучше переключаться между задачами;

снижают уровень стресса из-за игровой формы.

