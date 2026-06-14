Найдите бабочку за 30 секунд: хитрая головоломка

В природе бабочки и цветы соревнуются между собой в яркости. А сможете ли вы быстро найти красочные крылышки среди лепестков на головоломке? Смотрите изображение ниже.

Видео дня

OBOZ.UA предлагает вам проверить свою наблюдательность. Внимательно рассмотрите эту картинку и найдите в море цветов единственную бабочку, причем попробуйте справиться за 30 секунд.

Эта головоломка на первый взгляд может показаться совсем простой, однако найти насекомое смогут только те, кто обладает зорким глазом, острым вниманием и умеют сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Установите таймер на 30 секунд и попробуйте решить эту головоломку за рекордное время. Если не успеете – не сдавайтесь. Попытайтесь довести дело до конца самостоятельно.

Если вам нужна подсказка, то вот она – крылышки бабочки имеют нежно-розовый цвет. Хотите еще одну? Ищите в правой части головоломки. А правильный ответ мы публикуем ниже. На нем бабочка, которую вы искали, обведена кружком.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на внимательность, в которой нужно было найти все спрятанные предметы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.