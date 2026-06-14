Найдите бабочку за 30 секунд: хитрая головоломка

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Найдите бабочку за 30 секунд: хитрая головоломка
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В природе бабочки и цветы соревнуются между собой в яркости. А сможете ли вы быстро найти красочные крылышки среди лепестков на головоломке? Смотрите изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам проверить свою наблюдательность. Внимательно рассмотрите эту картинку и найдите в море цветов единственную бабочку, причем попробуйте справиться за 30 секунд.

Найдите бабочку за 30 секунд: хитрая головоломка

Эта головоломка на первый взгляд может показаться совсем простой, однако найти насекомое смогут только те, кто обладает зорким глазом, острым вниманием и умеют сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Установите таймер на 30 секунд и попробуйте решить эту головоломку за рекордное время. Если не успеете – не сдавайтесь. Попытайтесь довести дело до конца самостоятельно.

Если вам нужна подсказка, то вот она – крылышки бабочки имеют нежно-розовый цвет. Хотите еще одну? Ищите в правой части головоломки. А правильный ответ мы публикуем ниже. На нем бабочка, которую вы искали, обведена кружком.

Найдите бабочку за 30 секунд: хитрая головоломка

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на внимательность, в которой нужно было найти все спрятанные предметы.

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