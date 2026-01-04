Найдите два одинаковых зонтика: головоломка

Оптические иллюзии заставляют иначе воспринимать знакомые образы, активируя внимание и зрительную память. Такие головоломки показывают, насколько легко зрение может быть введено в заблуждение деталями, цветами и повторяющимися формами. Смотрите изображение ниже.

Предлагаем проверить себя в простом на первый взгляд, но коварном задании с зонтиками. Попробуйте найти два одинаковых.

Условия задания

Перед вами изображение с несколькими лягушками, которые держат яркие зонтики. Каждый зонтик имеет собственный цвет и узор: полоски, пятнышки или их сочетание, что создает впечатление полного различия между ними.

Ваша задача – найти два абсолютно одинаковых зонта.

На выполнение отводится 13 секунд.

Рекомендуется внимательно рассматривать все детали и не сосредотачиваться только на цвете – форма и узор имеют решающее значение.

Ответ

Два одинаковых зонтика имеют идентичный цвет и полностью совпадают по узору, хотя из-за общего количества ярких элементов это не сразу заметно.

Если вам удалось найти их в отведенное время, это свидетельствует о хорошо развитой внимательности.

Польза головоломок

Регулярное решение визуальных головоломок имеет ряд преимуществ:

улучшает концентрацию внимания;

развивает зрительную память;

тренирует способность замечать мелкие различия.

