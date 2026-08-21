Найдите кошелек на рисунке: головоломка на внимательность

Визуальные тесты полезны для мозга, поскольку тренируют концентрацию внимания, когнитивную гибкость и зрительную память. Подобные задания улучшают скорость обработки информации нейронами и помогают переключиться и снять стресс после длительной монотонной работы. Проверить свои силы и испытать собственную наблюдательность вы можете прямо сейчас – смотрите изображение ниже.

Задание предлагает найти спрятанный кошелек в совершенно беспорядочной гостиной. На первый взгляд, комната переполнена самыми разными вещами: на полу разбросаны листы бумаги, на диване висит одежда, к шторам прислонена швабра, а на столике рядом с ноутбуком и книгой царит полный беспорядок. Все эти мелкие детали намеренно отвлекают внимание, из-за чего найти нужную вещь становится настоящим испытанием.

Авторы головоломки отмечают, что только люди с острым зрением и исключительной внимательностью способны справиться с этим квестом за 15 секунд или меньше. Большинство наблюдателей допускают ошибку, ища кошелек в привычных местах – возле открытого ноутбука или рядом с ключами, которые хозяин бездумно оставил на ступеньках лестницы. Если вам сложно уложиться в отведенное время, воспользуйтесь первой подсказкой: искомый кошелек зеленого цвета.

Тем, кому нужны дополнительные подсказки, стоит обратить внимание на нижнюю часть рисунка, а именно под лестницу и подушку.

Ответ на головоломку

Если внимательно присмотреться к этой зоне, то можно заметить, что зеленый кошелек выглядывает прямо из-под края большого серого ковра в правом нижнем углу изображения.

OBOZ.UA предлагает еще одну сложную головоломку, в которой предстоит исследовать морское дно и найти рыбу.

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