Найдите кота: головоломка, которая запутает любого

На первый взгляд на картинке видна только веселая собака. Однако авторы головоломки спрятали здесь еще одно животное – кота. Заметить его сразу удается далеко не всем. Посмотрите на картинку ниже.

Попробуйте внимательно рассмотреть картинку и найти кота, не подглядывая в подсказку. Для дополнительного вызова можно установить себе ограничение – всего несколько секунд.

Секрет этой оптической иллюзии заключается в том, что мозг быстро распознает наиболее очевидный образ – морду собаки – и после этого ему сложнее перестроить восприятие и увидеть другое изображение.

Мозг постоянно пытается быстро объяснить то, что видят глаза. Он сопоставляет формы, цвета и контуры со знакомыми предметами и выбирает наиболее вероятный вариант.

Именно поэтому после того, как человек увидел на картинке собаку, ему может быть трудно "отказаться" от первой интерпретации. Оптические иллюзии используют эту особенность восприятия и заставляют мозг искать альтернативный образ.

Чем полезны такие головоломки

Оптические загадки – это прежде всего развлечение, однако они одновременно заставляют активно работать внимание и зрительное восприятие.

Во время поиска скрытых объектов человек:

тренирует концентрацию внимания;

учится замечать мелкие детали;

переключается между различными способами восприятия одного изображения;

развивает терпение и настойчивость;

дает мозгу небольшое задание, которое помогает отвлечься от повседневных дел.

Такие упражнения также могут быть хорошим способом сделать небольшой умственный перерыв в течение дня.

В подобных головоломках часто можно встретить утверждение, что человек, который находит скрытый предмет за несколько секунд, обладает чрезвычайно высоким интеллектом. Однако воспринимать это буквально не стоит.

Скорость решения конкретной оптической иллюзии зависит от внимательности, предыдущего опыта с подобными задачами, особенностей зрительного восприятия и даже от того, куда человек посмотрел в первую очередь. По одной картинке невозможно определить полноценный уровень интеллекта.

А теперь проверьте себя: удалось ли вам найти кота с первого взгляда?

Разгадка проста: нужно просто перевернуть изображение.

OBOZ.UA предлагает математическую головоломку, на решение которой у вас будет всего 15 секунд.

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