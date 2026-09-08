Найдите кубок на рисунке: хитрая головоломка

Головоломки на внимательность – простой способ проверить наблюдательность и одновременно немного потренировать мозг. На этот раз задача кажется легкой лишь на первый взгляд: среди множества бокалов с напитками нужно найти спрятанный кубок. Посмотрите на изображение ниже.

Авторы головоломки предлагают справиться с заданием менее чем за 30 секунд. Сложность заключается в том, что кубок почти такого же цвета, как и наполненные бокалы, а его форма частично сливается с другими предметами на рисунке.

Попробуйте внимательно рассмотреть изображение, не прокручивая сразу к подсказке.

Если найти кубок сразу не удалось, обратите внимание на две характерные детали – узкую ножку и ручки с обеих сторон.

Еще одна подсказка: присмотритесь к правой части изображения. Именно там спрятан нужный предмет.

Задания на поиск скрытых предметов могут быть не только развлечением. Они заставляют мозг быстро анализировать большое количество визуальной информации и выделять нужные детали из фона.

Такие упражнения помогают тренировать:

концентрацию внимания – нужно некоторое время сосредотачиваться на одной задаче;

– нужно некоторое время сосредотачиваться на одной задаче; наблюдательность – мозг учится замечать мелкие различия между похожими предметами;

– мозг учится замечать мелкие различия между похожими предметами; скорость обработки информации – особенно если выполнять задания в ограниченное время;

– особенно если выполнять задания в ограниченное время; зрительное восприятие – необходимо распознать нужную форму среди большого количества похожих элементов.

Подобные головоломки также могут стать коротким перерывом во время работы или учебы. Они переключают внимание на другой тип задачи, а после нескольких минут такой активности легче вернуться к привычным делам.

А теперь проверьте себя: удалось ли вам найти кубок менее чем за 30 секунд?

Для тех, кто готов продолжить решать головоломки, OBOZ.UA предлагает сосредоточиться на поиске футболок.

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