Найдите лишнего кота за 5 секунд: головоломка

Визуальные головоломки – это не просто развлечение, а настоящая тренировка для ума. Ведь регулярное решение таких задач обостряет внимание к мелочам, улучшает кратковременную память и стимулирует скорость обработки информации. Если готовы пройти испытание, смотрите изображение ниже:

Все коты на картинке сидят в одинаковой позе, с одинаковыми выражениями мордочек и одинаковым окрасом. Но среди них спрятался один "чудак", и найти его нужно всего за пять секунд. Авторы теста утверждают: если вы справитесь за это время, ваш уровень наблюдательности и IQ точно выше среднего.

Подобные задания развивают терпение и умение видеть ситуацию с разных сторон – навыки, которые пригодятся и на работе, и в жизни. А еще это отличный способ снять стресс без особых усилий.

Подсказка: обратите внимание на то, что есть почти у каждого кота, но у одного отсутствует.

Не справились за 5 секунд? Ничего страшного – большинство людей требует немного больше времени.

Правильный ответ

"Ненужный" кот сидит в крайнем левом нижнем углу и у него совсем нет хвоста, тогда как все остальные гордо демонстрируют свои пушистые хвостики.

Поздравляем тех, кто заметил это сразу – ваш мозг работает молниеносно. А если нет – просто тренируйтесь чаще, и в следующий раз вы точно будете среди гениев. А еще – не медлите и попробуйте разгадать еще одну головоломку, которую подготовил OBOZ.UA. Она для тех, кто любит считать.

