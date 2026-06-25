Найдите лишнюю конфету за 7 секунд: головоломка

Можете ли вы с уверенностью назвать себя человеком с развитым вниманием? Проверьте себя с помощью интересной "сладкой" головоломки. Посмотрите на изображение ниже.

Видео дня

Перед вами четыре ряда абсолютно одинаковых розово-белых конфет. OBOZ.UA предлагает вам за 7 секунд найти единственную, которая отличается от остальных и поэтому может считаться лишней.

В помощь вам ярко-синий фон, на котором каждый десерт четко выделяется. Но большое количество одинаковых элементов на изображении будет постоянно отвлекать ваше внимание и уводить взгляд в сторону. Вам придется задействовать всю свою способность сосредоточиваться на задаче, чтобы справиться с этой головоломкой.

Если вам трудно определить, какая из конфет лишняя, попробуйте воспользоваться подсказкой. Присмотритесь к завиткам на верхушке каждой конфеты – разгадка может скрываться именно в них.

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Тем, кто все еще не может справиться, пригодится еще одна подсказка. Сосредоточьте внимание на конфетах в правой части изображения.

Для тех игроков, кто не смог вовремя найти правильный вариант, ответ скрыт чуть ниже. На изображении нужная конфета отмечена кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти счастливый клевер.

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