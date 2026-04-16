Найдите лишнюю цифру: головоломка на скорость

Головоломки на основе оптических иллюзий, в которых нужно среди множества одинаковых элементов найти один отличный, являются настоящей проверкой вашей внимательности к деталям. Взгляд будет все время блуждать, а мозг будет отказываться всматриваться в каждый отдельный элемент, потому этот тест станет для вас настоящим вызовом. Смотрите изображение ниже.

Так в головоломке, которую предлагает сегодня OBOZ.UA нужно найти среди чисел 72 единственное число 27. Попробуйте при этом справиться с задачей за чемпионские 9 секунд. Именно столько времени уходит на задание у людей, у которых внимательность и наблюдательность развиты очень хорошо.

Оптические иллюзии сконструированы таким образом, чтобы бросить вызов нашему восприятию, обмануть схемы, по которым наш мозг обрабатывает визуальную информацию. Такие загадки используют различные психологические и физиологические принципы – от того, как глаза интерпретируют цвета, формы и паттерны, до естественной склонности мозга заполнять пробелы и делать поспешные предположения. Именно они и не дают глазу выцепить в массе одинаковых чисел единственное отличное.

Чтобы справиться с этой головоломкой, присмотритесь к изображению внимательнее, а затем попробуйте взглянуть на него под другим углом. Отбросьте все, что вас отвлекает, и сосредоточьтесь. Такие задания всегда требуют полной концентрации.

Если 9 секунд прошли, а вы все еще не нашли правильный ответ, не спешите переходить к подсказке. Попробуйте справиться с заданием самостоятельно, но уже без лимита времени. Это все равно принесет вам пользу.

А саму подсказку мы публикуем ниже. На ней число 27, которое нужно было найти, отмечено желтым кружочком.

