Найдите пирата за 10 секунд: весёлая головоломка

На первый взгляд на рисунке изображен лишь павлин с роскошным хвостом. Однако где-то среди деталей спряталось лицо пирата. Посмотрите на изображение ниже.

Сможете ли вы найти его всего за 10 секунд? Эта оптическая иллюзия гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Изображение выполнено в виде старинного черно-белого эскиза, поэтому яркие цвета не помогут отделить скрытый образ от остальной части рисунка.

Оптические иллюзии – это не только развлечение. Подобные задачи заставляют мозг быстро анализировать детали и искать необычные связи между ними.

Регулярное решение визуальных головоломок может помочь:

тренировать внимательность и наблюдательность;

улучшать концентрацию;

развивать способность быстро замечать мелкие детали;

стимулировать пространственное и нестандартное мышление;

переключать внимание и ненадолго отдохнуть от рутинных дел.

Если найти пирата не удалось, обратите особое внимание на голову и длинную шею павлина. Они являются частью скрытого лица. Можно также немного повернуть изображение или посмотреть на него под другим углом – иногда так скрытая фигура становится более заметной.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти среди осенних листьев четыре мыши и пять грибов.

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