Найдите рыбу на рисунке: веселая головоломка

Визуальные головоломки по поиску скрытых предметов – это не просто развлечение на несколько минут. Они тренируют мозг: улучшают внимание, подтягивают память и повышают выносливость мышления. Поэтому предлагаем пройти интересный тест на внимательность. Смотрите фото ниже.

В сети набирает популярность интересная головоломка. Попробуйте как можно быстрее найти рыбу на рисунке.

Визуальные головоломки развивают концентрацию внимания и выносливость, учат замечать мелкие детали в форме, цвете и фактуре, тренируют рабочую память и скорость обработки информации.

Кроме этого, такие задания положительно влияют на эмоциональное состояние, снижают уровень тревожности и дают ощущение контроля. Польза есть у всех возрастных групп: дети развивают речь и пространственное мышление, взрослые получают "передышку" для мозга, а пожилые люди – мягкую когнитивную гимнастику для поддержания ясности ума.

Как искать быстрее

Сканируйте системно. Идите "змейкой": слева направо, строка за строкой, или сверху вниз "колонками".

Ищите контур и "негативное пространство". Рыба может "маскироваться" цветом, но силуэт выдает ее положение.

На мгновение прищуритесь или немного отдаляйте/приближайте экран – это ломает привычный шаблон восприятия.

Используйте цветовые "якоря". Замечайте повторяющиеся цвета/текстуры, которые не вписываются в фон.

Делите картинку на квадранты. Закройте мысленно три из четырех – так уменьшаете нагрузку и ошибки.

Так удалось ли вам быстро справиться с заданием? Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.