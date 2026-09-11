Найдите собаку: хитрая головоломка

Алина Милсент
Моя Школа
495
Головоломка
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На первый взгляд на изображении видна лишь большая куча разноцветных полотенец. Однако где-то среди них спряталась собака, которую не так просто заметить с первого раза. Посмотрите на изображение ниже.

Ваша задача – внимательно рассмотреть картинку и найти животное. Старайтесь не торопиться с ответом: собака хорошо сливается с окружающими предметами, поэтому взгляд может несколько раз проскочить мимо нужной детали.

Головоломка.

Чтобы облегчить поиск, можно условно разделить изображение на несколько частей и просматривать их по очереди. Например, начните с верхнего левого угла и постепенно двигайтесь вниз. Другой вариант – сначала обращать внимание на контуры и детали, которые отличаются от складок ткани.

Задания на поиск скрытых предметов – это не только способ развлечься. Они заставляют на несколько минут сосредоточиться на одном изображении и внимательнее анализировать мелкие детали.

Такие упражнения могут помогать тренировать:

  • концентрацию внимания;
  • наблюдательность;
  • скорость поиска нужной информации;
  • способность замечать мелкие различия;
  • терпение и последовательность при выполнении задания.

Однако результат такой головоломки не является настоящей проверкой остроты зрения или интеллекта – это прежде всего интересное упражнение на внимательность.

Удалось найти собаку? Тогда вы хорошо справились с заданием. Если нет, не расстраивайтесь – подобные головоломки специально создают так, чтобы нужный объект терялся среди большого количества деталей.

Головоломка.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти визитную карточку на столе за 18 секунд.

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