Найдите собаку: хитрая головоломка

На первый взгляд на изображении видна лишь большая куча разноцветных полотенец. Однако где-то среди них спряталась собака, которую не так просто заметить с первого раза. Посмотрите на изображение ниже.

Ваша задача – внимательно рассмотреть картинку и найти животное. Старайтесь не торопиться с ответом: собака хорошо сливается с окружающими предметами, поэтому взгляд может несколько раз проскочить мимо нужной детали.

Чтобы облегчить поиск, можно условно разделить изображение на несколько частей и просматривать их по очереди. Например, начните с верхнего левого угла и постепенно двигайтесь вниз. Другой вариант – сначала обращать внимание на контуры и детали, которые отличаются от складок ткани.

Задания на поиск скрытых предметов – это не только способ развлечься. Они заставляют на несколько минут сосредоточиться на одном изображении и внимательнее анализировать мелкие детали.

Такие упражнения могут помогать тренировать:

концентрацию внимания;

наблюдательность;

скорость поиска нужной информации;

способность замечать мелкие различия;

терпение и последовательность при выполнении задания.

Однако результат такой головоломки не является настоящей проверкой остроты зрения или интеллекта – это прежде всего интересное упражнение на внимательность.

Удалось найти собаку? Тогда вы хорошо справились с заданием. Если нет, не расстраивайтесь – подобные головоломки специально создают так, чтобы нужный объект терялся среди большого количества деталей.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти визитную карточку на столе за 18 секунд.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.