Найдите тостер: сложная головоломка

Найти утром что-то на кухне – дело не из легких. Если вы, не проснувшись до конца, хоть раз теряли тостер, эта головоломка для вас. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам действительно сложную задачу. Ведь небольшой кухонный гаджет спрятался на картинке с десятками красочных чемоданов. По очертаниям они напоминают тостер, а их яркие корпуса будут постоянно отвлекать ваше внимание. Тем не менее, попробуйте справиться с поиском за 43 секунды.

Эта головоломка действительно непростая. Ее хитрость заключается в том, что она содержит огромное количество деталей. Такие изображения заставляют наш взгляд блуждать и сбиваться, что значительно усложняет задачу поиска. Поэтому вам понадобится вся ваша концентрация, чтобы последовательно просканировать изображение фрагмент за фрагментом.

Установите таймер и максимально сосредоточьтесь на картинке. Если не справитесь за отведенное время, не опускайте руки – продолжайте поиски, пока наконец не найдете тостер. Ученые говорят, что именно так вы извлечете из головоломки наибольшую пользу и получите наибольшее удовольствие.

Готовы проверить себя? Посмотрите на подсказку ниже – на ней тостер обведен кружочком. Как видите, в него даже вставлена ломтик хлеба, а значит, это точно он.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти сову на лесном пейзаже с туристической палаткой.

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