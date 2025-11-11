Найдите три ошибки: головоломка на сообразительность

Внимательность к деталям – качество, которое может принести вам большую пользу в жизни. А насколько развит у вас этот навык, можно проверить с помощью обычной головоломки. Смотрите фото ниже.

OBOZ.UA предлагает вам изучить картинку с заданием. На ней мы видим ситуацию, которая кажется абсолютно обычной – трое молодых людей отдыхают в просторной гостиной: один парень играет на гитаре, другой – ищет себе книгу в шкафу, а девушка наслаждается чтением, лежа на диване. Но, если присмотреться внимательно, то можно заметить на этом изображении целых три ошибки. Попробуйте справиться с этим заданием за 15 секунд.

То, сколько ошибок вы заметите на картинке, подскажет, насколько хорошо развито ваше внимание:

одна ошибка – вы замечаете некоторые мелочи и можете концентрироваться лучше, чем большинство людей;

две ошибки – ваша способность фокусироваться неплохо развита и она не раз выручала вас в жизни;

три ошибки – у вас острый ум и безупречные навыки наблюдения, вы можете действительно гордиться собой.

А проверить свою наблюдательность вы можете с помощью подсказки ниже. На ней перечислены все логические ошибки на картинке.

Итак, вот полный список ошибок:

женщина на портрете где-то потеряла одну туфлю;

часы показывают 12 часов, а за окном солнце, которое наполовину выглядывает из-за горизонта – такое, как правило, невозможно ни в полдень, ни в полночь;

рубашка парня, который играет на гитаре, имеет разные рукава.

Понравилась головоломка и хотите испытать себя еще раз? OBOZ.UA предлагает похожую задачу с тремя ошибками, но уже в офисной обстановке.

