Найдите три звезды: головоломка на внимательность

Развитая внимательность помогает нам во многих ситуациях – от бытовых до творческих и рабочих. И развить ее можно довольно весело и просто с помощью головоломок. Смотрите фото ниже.

Венгерский художник Дудольф создает именно такие картинки, которые бросают вызов нашей способности концентрировать внимание. Например, на этом изображении мы видим зверушек, которые радуются снегопаду. С неба на них сыплются десятки разнообразных снежинок. Но внимательный взгляд способен выделить среди них три звезды.

Если ваше внимание и способность фокусироваться развиты действительно хорошо, вы найдете все три звезды за 15 секунд. Поэтому ставьте таймер и скорее искать скрытое. Подсказка: все снежинки имеют шесть вершин, а звезды – пятилучевые.

Кстати, если таймер просигналит раньше, чем вы справитесь, не спешите бросать задание. Эксперты по нейронаукам говорят, что настоящую пользу приносит не та головоломка, с которой вы успели уложиться в отведенное время, а та, с которой вы справились самостоятельно. Поэтому, постарайтесь довести дело до конца и переходите к подсказке ниже, только если точно уверены, что не в состоянии найти все звезды.

А на подсказке мы видим все правильные ответы, обведенные красными кружочками. Что ж, третья звезда и вправду хорошо спряталась.

Понравилось бросать вызов своей внимательности? OBOZ.UA предлагает сходу головоломку, в которой нужно найти на вечеринке зверят три пустых стакана.

