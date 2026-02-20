Найдите цыпленка на рисунке: задача не из простых
Головоломки со скрытыми изображениями давно покорили интернет – они просты по формату, но чрезвычайно сложны в исполнении. Такие задачи проверяют внимательность, скорость мышления и способность замечать детали. Смотрите изображения ниже.
Попробуйте найти маленького цыпленка на рисунке. Проверьте, насколько вы наблюдательны.
Перед вами изображение с большим количеством птиц, которые почти не отличаются друг от друга. Все они создают визуальный "шум", из-за которого трудно сосредоточиться на деталях.
Ваша задача: найти маленького цыпленка за 36 секунд.
Не рассматривайте картинку хаотично. Лучше двигайтесь по ней системно – слева направо или сверху вниз. Обращайте внимание на мелкие отличия: форму клювика, глаз, оттенок перышка или размер фигуры.
Разгадка
Если вам удалось найти цыпленка – поздравляем, у вас отличная зрительная концентрация и быстрая обработка информации.
Большинство людей просматривают изображения несколько раз, прежде чем заметят правильный ответ. Это абсолютно нормально – мозг склонен воспринимать повторяющиеся формы как одинаковые.
Головоломки со скрытыми объектами тренируют внимание к деталям, улучшают зрительную память, развивают концентрацию.
Регулярное решение подобных задач может положительно влиять на когнитивные способности и даже замедлять возрастные изменения памяти.
Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно найти змею среди жирафов.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.